Veteranos de guerra sanjuaninos presentan el primer museo de Malvinas provincial

"El museo va a ser en realidad lo que la muestra del paso de nuestra vida por la tierra, para dejarle a las generaciones futuras que Argentina tuvo un hecho lamentable, pero había que hacerle frente, que fue la usurpación de Malvinas por parte de los británicos y en ese contingente de argentinos que fueron a Malvinas en el año '82 hubo casi 300 sanjuaninos, de los cuales fallecidos en combate son 23. Esto marca un hito en la historia de nuestro país y que San Juan hizo su aporte, en recursos humanos, en su gente. Creo que es muy significativo", cuenta el héroe de Malvinas sanjuanino César Ozán , secretario del CEAS (Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur) , sobre la nueva sede y museo propio que están por inaugurar.

"La intención es hacer la vigilia acá, en la sede de la institución, porque aprovechando en estas circunstancias que no estamos a cargo del evento principal, que normalmente se hace en Plaza España, buscamos ponemos en valor un poco a la institución. También pondremos la piedra fundamental del inicio de las obras, dejamos la carpa abierta para que la ciudadanía tenga la oportunidad de visitar el museo, algunos de los elementos de la cantidad que hay para mostrarle a la comunidad, se ha hecho un repintado de la institución y estamos con todas las pilas para lograr el objetivo de tener la sede propia junto con el museo que será el primero en tu tipo en San Juan", destaca Ozán.

CEAC busca tener para este martes a la tarde todo organizado e instalado, con carpas, con artistas invitados locales que van a participar en el evento especial que conmemora esa fecha de tanta sensibilidad en todo el país.

En el museo se esperan mostrar piezas de la guerra, de los ex combatientes, algunas donadas por la Armada Argentina. "Una de ellas es una réplica del cementerio Darwin, a escala reducida pero también tratamos de hacer una muestra general, y por supuesto las charlas, las consabidas charlas para la comunidad, eso es una síntesis de nuestra historia, nuestro paso y queremos dejar testimonio de todo", afirma.

"Creo que la verdadera joya está en los relatos de cada veterano, porque lo que no tenés de primera mano ya no va a tener el mismo valor que leerlo en cualquier texto", dice el ex combatiente de Malvinas Ozán.

"Otra joyita sería la piedra fundamental del inicio de una obra que tardó más de 40 años. Está el proyecto, está todo", apunta.

El Centro de Excombatientes del Atlántico Sur, CEAS, integrado entre otros por Ozán, Juan Morrone,Aldo Antes, Rodolfo Cordiglia, Agustín Rivero y Víctor Sierra, está en plena tarea para ofrecer este nuevo centro de aprendizaje y reflexión a los sanjuaninos.

El gran evento de lanzamiento de este espacio se prevé para este martes 1 de abril desde las 20.30 horas cuando se iniciará la vigilia de CEAS. En un carril diferente se hará el acto oficial, como siempre, en la Plaza España, cuyo monumento se estuvo restaurando en estos últimos días.

La propuesta de CEAS con museo y charlas está abierta para todo el público. "Será a puerta abierta para la comunidad y especialmente la comunidad educativa. La obra va a tener su tiempo, sí, pero seguiremos a posteriori del 2 de abril concurriendo a los establecimientos educativos de la provincia. Y bueno, somos pocos y intentaremos seguir con una guía bastante amplia. Seguiremos concurriendo y llevando, en la medida que se pueda, el museo móvil, como hacemos. Como lo hemos hecho durante mucho tiempo, lo seguiremos haciendo. Y luego sería un espacio cultural más relacionado a Malvinas, sus consecuencias. Que se vean los objetos, las prendas utilizadas, similares, que fueron utilizadas en Malvinas. Y puntualmente la riqueza está en los relatos, tanto descritos como los que están en soporte magnético y los que ya se han publicado en los distintos medios. Creo que es el recuerdo que atesoramos y que llevará en las manos de la comunidad", analiza.

