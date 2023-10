Las historias de los héroes de Malvinas que darán sus nombres a calles sanjuaninas

WhatsApp Image 2023-10-06 at 1.14.03 PM.jpeg

Este homenaje se da en el marco de la campaña de "malvinización" que está prendiendo fuerte en San Juan, sobre todo de la mano del sindicato que agrupa a los taxistas, que ya cuentan con el logo de las Islas en las movilidades de transporte público de pasajeros.

"Primero hicimos una resolución donde todo el transporte público de pasajeros, taxis, remises, combis, minibuses, tenían que llevar los logos de Malvinas. Nos dedicamos a malvinizar para recuperar los valores de los ciudadanos. Que todos recuperen los valores patrios, que recuperen el amor al trabajo, un montón de cosas, los valores perdidos, que no anden en la droga, que respeten a la Patria, a sus padres, que sean gente de bien. Y eso lo conseguimos siempre malvinizando. De esa manera cada vez tenemos más patriotas", describió la iniciativa el líder del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, Walter Ferreri.

"El motivo por el que pusimos los nombres de ellos, es porque siempre nos han estado acompañando a las charlas que hemos hecho para malvinizar. Los hemos invitado a ellos para cuando inauguramos la malvinización, con un decreto que logramos en el Sindicato con el Ministerio de Gobierno, para que todos los vehículos lleven las Malvinas atrás, de carácter obligatorio y por ley, y para recuperar la totalidad de nuestra soberanía. Y también recuperarlas, ¿por qué no? Se llama Cuarta Gesta de Malvinas la agrupación que formamos, y ayudamos a todos los veteranos de Malvinas. Y los llevamos a dar charlas a los taxistas, a la gente en la escuela, a la gente que quiera ir. Entonces el barrio lleva los nombres de ellos en sus calles, acompañado con una referencia histórica de en qué lugar combatieron y cuáles fueron sus logros", dijo el sindicalista.

"El objetivo, es cada vez tener más ciudadanos patriotas que amen la Patria y la defiendan", contó el referente de los taxistas Ferreri.

Así, los nombres de estos cuatro ex combatientes quedarán para la posteridad en esas calles, además de que se planea hacer una plaza denominada "Héroes de Malvinas" en el mismo complejo y seguir bautizando arterias con nombres de combatientes en los barrios que se construyan a futuro para los choferes.

Historias para no olvidar

Los héroes de Malvinas sanjuaninos que tendrán sus nombres en las calles de un barrio

Daniel Pacheco

"Mi historia comienza en Malvinas, cuando empezó el conflicto, yo pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina, estaba en actividad, estaba en la 4ª Brigada Aérea, en Plumerillo, Mendoza, en el cual estaba en el grupo aéreo MS-760. Nos tuvimos que ir con dos aeronaves, y el primer destino fue, por el tema del conflicto, cerca del Atlántico Sur, que fue el Mar del Plata, y de ahí íbamos a sobrevolar desde el Mar del Plata hasta la isla de Los Estados, dando posiciones de los buques, que generalmente se encontraban cerca de las 100 millas o 150 millas, entonces nosotros dábamos posiciones, en realidad era espionaje que dábamos a toda Argentina para decirles en qué posición estaban los buques, o submarinos, y encontramos flotando en esas posiciones", cuenta Pacheco sobre su rol en el conflicto bélico.

"Realmente nos sorprendió mucho, porque siempre uno, realmente se dan estas cosas de gente que ya no está, que no existe, ahora que nosotros seamos la historia viviente, realmente nos enorgullece muchísimo, y es como representar a los que quedaron allá en Malvinas", dice orgulloso sobre la calle que llevará su nombre.

Oscar Nicolás Albornó Guevara

"Fui destinado al Regimiento 4 de Montecaseros en Corrientes. Combatí en Dos Hermanas (así se llama el monte en Malvinas), en primera línea. Ttuve un muerto en combate y doce heridos. Estuve un día prisionero, y después fui traído a la Argentina, en el Cambridge", resume el ex combatiente Albornó.

¿Qué se siente que se haga un homenaje en vida poniendo su nombre a una calle en un barrio de San Juan? "Sinceramente se siente algo emocionante, que algo recién se está despertando, y lo que se está despertando es la malvinización de la gente, principalmente de nuestro pueblo", asegura.

Andrés Gazzo

"Soy veterano de guerra de Malvinas de Fuerza Aérea, con destino en la Base Aérea Militar Cóndor en Pradera del Ganso. Estuve hasta el 4 de mayo en Pradera del Ganso, y de ahí en adelante comenzamos a desplegar. Nuestra función fue de ser observadores adelantados a distancias entre 15 y 20 kilómetros de nuestra unidad, como alerta temprana a ataques de aviones Harrier. Inicialmente nuestra función fue la de detección exclusivamente de aviones, pero todos los que fuimos de la red de observadores aéreos de Pradera del Ganso terminamos detectando aeronaves, la flota y los primeros de la Fuerza Aérea en tener combates como infantes con el enemigo en esa zona", cuenta Gazzo sobre su labor en las Islas.

Alfredo Padilla

"Yo en el año 80 me fui a la Escuela de Suboficiales con 16 años, me recibí a fines del año '81, estuve dos años en la Escuela de Suboficiales, hice aspirante primer año y de segundo año y el 27 de noviembre del '81 me recibo de suboficial del ejército con el grado de cabo, me dan las vacaciones, me vengo a San Juan y el 5 de enero del año 82 me tenía que presentar en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7, Coronel Conde, en la ciudad de La Plata. El 2 de abril toman Malvinas, entonces va el jefe de regimiento allá al campo, a Ezeiza, él nos dice que íbamos a volver al cuartel, la clase 63 iba a quedar haciendo guardia y la clase 62 se iba a reincorporar por las dudas que fuéramos a Malvinas. Incorporaron la clase 62, cada uno fue a su rol de combate y el 14 de abril viajamos a Malvinas, de La Plata a Río Gallegos y de Río Gallegos en un avión más chico a las Islas. Al llegar, nos fuimos a las posiciones, al Regimiento 7 le tocó una de las batallas más sangrientas, en Monte Longdon, en la cual tuvimos 33 soldados muertos, dos suboficiales, el cabo primero Río, el cabo Orozco y un oficial el subteniente Baldini y más de 120 heridos por esquirlas de munición inglesa", cuenta Padilla sobre su accionar en la guerra.

Valora este reconocimiento de las calles: "Volvimos de Malvinas escondidos, nos ignoraron, pasaron un montón de cosas, se suicidaron muchos veteranos y que una calle de este barrio lleve mi nombre es un orgullo para mí y para mi familia".