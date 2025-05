Las explosivas declaraciones de la vice del PRO San Juan contra Cornejo: "No hay actividad en el partido"

En una entrevista con Canal 13, Benedetto fue tajante al describir su rol dentro del partido que preside Enzo Cornejo: “Es meramente testimonial”. Según explicó, no existe una estructura activa que convoque a la militancia ni propuestas concretas que la involucren. “No hay una actividad en el partido que me lleve a hacer cosas. Estoy muy abocada a la gestión del gobierno provincial, pero no hay mucho movimiento”, aseguró.

La dirigente también marcó distancia con María Eugenia Raverta, exaliada durante la campaña de Patricia Bullrich. “Con María Eugenia tuvimos charlas hasta que terminaron las elecciones. Pero después de eso, no hubo más comunicación. Ni con ella, ni con nadie del espacio de Bullrich”, afirmó, dejando entrever un aislamiento creciente dentro de su propio partido.

Consultada sobre una eventual fórmula compartida con Raverta, quien ya manifestó su intención de disputar la presidencia del PRO San Juan, Benedetto fue contundente: “No. Para nada. No me veo en ninguna fórmula. Tampoco con Enzo Cornejo si quiere renovar”.

La distancia política con el PRO actual se contrasta con un acercamiento explícito al espacio de Marcelo Orrego. Ya lo había adelantado meses atrás en una entrevista con Radio Sarmiento, donde afirmó que está enfocada en colaborar desde su área para que el gobierno provincial “haga un excelente gobierno, como lo está haciendo”, en palabras de la propia funcionaria. Agradeció al mandatario por la convocatoria y, ante la consulta sobre si se ve dentro de Producción y Trabajo, Benedetto respondió: “Dejamos la puerta abierta y vemos”. Y cuando le preguntaron si se siente más cercana al partido de Orrego, fue tajante: “Totalmente”.

Aunque mantiene su afiliación al PRO, Benedetto reconoció que lo hace por una cuestión simbólica. “Es el único espacio en el que he estado y lo he sentido como propio. Pero hoy está muy convulsionado. Me estoy tomando la cautela de esperar a ver qué pasa, qué propuestas surgen, qué trabajo se quiere hacer. Pero no tengo expectativas de fórmulas ni de liderazgos”, sentenció.