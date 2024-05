Las escuelas sanjuaninas, este jueves, signadas por el paro nacional

Cabe destacar que, sobre la decisión de los medios, la ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, recordó ayer en rueda de prensa que, “nosotros acá, en la provincia de San Juan, ya hemos arreglado la paritaria correspondiente al mes de mayo con todos los docentes”.

Y señaló que, “esta es una semana muy importante para todas las escuelas porque es la Semana de Mayo. Creo que se tiene que ver la posibilidad de, a lo mejor, reclamar de otra manera. Sería muy bonito que los maestros pudieran estar en las aulas y se pudieran seguir con todos los actos que están previstos. Pero bueno, veremos qué sucede”.

En cuanto a la posibilidad de que se descuente el día a los docentes que no asistan a trabajar hoy en el marco del reclamo, Fuentes afirmó que, “todavía no lo hemos definido, porque la verdad es que esperamos que no haya tanta adhesión. Nosotros acá hemos dialogado, hemos puesto todo lo que teníamos que poner con los docentes, hemos cumplido con la palabra empeñada, dijimos que todos los meses vamos a charlar, nos vamos a sentar a conversar con ellos y eso es lo que hemos hecho”.