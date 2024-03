Las dos medidas de Orrego para terminar con las colas y esperas en los hospitales de San Juan

El ministro informó sobre las medidas que están ya en marcha y otras que se anunciarán en breve. Este martes, en diálogo con Canal 13 San Juan explicó que el paciente ingresa al sistema de salud por dos vías: por una consulta médica en consultorio externo o por la guardia. "Tenemos dos barreras, justamente en el ingreso. Tenemos un problema en la obtención de los turnos. El 0-800 es una cosa. Es un problema crónico, viejo, está saturado. No cumple con la demanda del paciente para dar su turno. Y por el otro lado tenemos las guardias, donde las esperas son prolongadas. Entonces, los dos lugares por donde el paciente ingresa al sistema de salud, es como que están bloqueados. Hay unas paredes que el paciente tiene que sortear", analizó el funcionario. En este marco, anunció una "solución integral".

Primero, afirmó que en lo que respecta a las guardias de personal médico, "nosotros hemos terminado un gran arqueo que se ha hecho en toda la provincia de cada guardia, de cada hospital y de cada caso. Hemos detectado que obviamente hay horarios pico, días pico, y épocas del año pico, donde hay mayor demanda. Entonces nosotros lo tenemos un médico de guardia las 24 horas, todo el año. Pero resulta que los lunes a la mañana hay mayor demanda, miércoles a la tarde mayor demanda, viernes a la tarde mayor demanda. Sábado y domingo, el domingo después a la tarde mayor demanda. Entonces es la misma persona para los picos de demanda".

image.png Ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez.

Dobladez afirmó que "ya hemos comenzado es reforzar los picos de demanda". Y argumentó que "eso hace que el flujo sea más fácil para el paciente. Eso ya hemos empezado en la periferia y en algunos lugares. Lo que sí tenemos que hacer es ver que a veces no es que falta recurso humano sino la distribución del recurso humano. Entonces estamos con la redistribución del recurso humano justamente para reforzar esos momentos pico".

Así, ya se empezó a instrumentar esta estrategia en la periferia y siguen los grandes hospitales. Sobre determinar los plazos, Dobladez analizó que "no es fácil porque ahora tenemos otra situación. Debido a la crisis económica que se está viviendo, a los aumentos de combustible, los médicos de la periferia, no solamente los médicos, todo el personal de salud que va a la periferia, si bien tienen un sueldo mayor porque están en zona alejada, se lo consume el combustible. Entonces hay que empezar a corregir todas esas cosas. Tener la mirada más global".

Por todo esto, el ministro dijo que "yo creo que en el lapso de 4, 5, máximo 6 meses" se espera que pueda estar operativo el sistema en gran parte de la provincia. "A mí muchas veces no me gusta dar fechas porque es un proceso que puede tener sus altibajos. Pero por primera vez tenemos que abordar esto integralmente. Y no solamente sumando médicos", advirtió.

La otra pata del abordaje es sumar velocidad y eficiencia al sistema de turnos para centros de salud, que suele contar con intentos de mejoramiento de todos los gobiernos. "¿Cómo accede el paciente a un turno? Por el 0-800 o por demanda espontánea, o sea, hago la cola para que me den el turno. Bueno, ahí vamos a sumar dos herramientas nuevas para la asignación de turnos que las vamos a estar anunciando esta semana", dijo el ministro.

No dio detalles sobre este nuevo sistema que sería una aplicación en el celular. Indicó que "es modernizar también el sistema de turnos. Para eso hemos unificado todas las agendas de turnos de toda la provincia, incluidos los dos hospitales descentralizados. Se han informatizado todas las agendas de turnos con la carga horaria de los médicos, qué turnos van a dar de acuerdo a la cantidad de tiempo que le pueden dedicar a cada paciente. Entonces ese es un trabajo que nos ha llevado este tiempo. No ha sido fácil unificar toda la provincia en una sola agenda de turnos. Y ahora viene la herramienta que va a dar uso de esa agenda. Esta semana lo esperamos a anunciar", afirmó.

La herencia en Salud Pública

¿Qué panorama encontraron desde el 10 de diciembre en Salud Pública como gestión entrante? Dobladez dijo que "nosotros nos encontramos con problemas que son inherentes a la gestión y a la salud. Que son crónicos. Y otros problemas que nos encontramos, por ejemplo, en lo que es la aparatología, en el angiógrafo del hospital Rawson, sin funcionar. El resonador también sin funcionar. Que hace también al desgaste, pero bueno, así nos encontramos la situación. Una situación edilicia con hospitales nuevos, flamantes. Un hospital de Rodeo, pero vacío, sin recursos humanos y sin equipamiento, lo cual estamos ahora en proceso de licitación para equipar todo el hospital de Rodeo y mudar el viejo al nuevo".

Opinó el ministro sobre la administración uñaquista que "me parece que la gestión anterior, en lo que es hospitales nuevos, se hizo varios hospitales con muy buen trabajo, pero por ahí se cuida poco lo que ya ha hecho. Entonces estamos ahora en refuncionalizar y mejorar el estado de edilicio de algunos casos, sobre todo de los centros de atención primaria".

Agregó que "en abastecimiento central, en cuanto a medicamentos, insumos, estaban bien abastecidos. En el hospital Rawson, en el Marcial Quiroga, menos. Tuvimos que salir al rescate de esos abastecimientos que estaban un poco agotados. En abastecimiento central, tengo que reconocer que estaba bien".