Las aventuras amorosas de Brenda Uliarte y El Presto, días antes del atentado contra Cristina

https://twitter.com/C5N/status/1577783050007728135 LOS AUDIOS ENTRE "EL PRESTO" Y BRENDA ULIARTE



Los mensajes forman parte del expediente judicial de la causa que investiga el atentado a Cristina Kirchner.



Se trata de una relación sentimental que se cree que duró tres meses. pic.twitter.com/PJgF0DcY3X — C5N (@C5N) October 5, 2022

La posible relación entre ambos surge de una serie de audios enviados en mayo de este año, que se dan a conocer ahora. En esos mensajes de voz, se hablaron con un claro tono de cariño.En uno de los audios, se escucha a Brenda contar sus primeras impresiones sobre "Presto", a quien empezaba a conocer: "Sí, que ibas a ser un poco malito. Que no ibas a ser así de dulce y de tierno. No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta del 'Presto', y me agrada mucho".