miércoles 24 de septiembre 2025

Interna

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal

El diputado calingastino se "reconcilió" con el Partido Justicialista de cara a las elecciones de octubre, pero no con el intendente de la tierra que representa en la Legislatura, Sebastián Carbajal. Según aseveró, "no hará campaña" conjuntamente con su coterráneo.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-09-24 at 10.50.29 AM

La relación entre el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, y el diputado provincial Jorge Castañeda, está mas rota que nunca. Este quiebre se evidenció aún más durante la visita del candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, quien llegó al departamento cordillerano durante esta semana para continuar con la campaña para las elecciones legislativas que se llevarán adelante el próximo 26 de octubre. Es que, pese a que todos forman parte del Partido Justicialista, el exintendente de San Martín participó de dos actividades diferentes ya que, según las palabras del mismo legislador calingastino, no tiene intenciones de participar de ningún acto político con el actual jefe comunal.

Castañeda habría sellado su reconciliación con el justicialismo luego de, conforme publicó Tiempo de San Juan, algunas llamadas por parte de Andino en el que le solicitaba trabajar unidos para lograr la banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Cabe recordar que el calingastino venía trabajando coordinadamente con el orreguismo en la Legislatura provincial, debido a un notorio alejamiento con sus compañeros del Bloque Justicialista.

Sin embargo, este acercamiento con el peronismo no se vio reflejado con el justicialismo departamental. Castañeda organizó un desayuno con Andino y el resto de los dirigentes que lo siguen a él en su propia casa, donde charlaron sobre cuestiones del partido, las elecciones y política en general. Pero luego de eso, el candidato a diputado emprendió viaje hacia otras actividades.

El diputado por Calingasta habló con Tiempo de San Juan y admitió que no trabajará codo a codo con Carbajal, dado que no comparte absolutamente nada de su gestión. "Yo a mi gente les di libertad de acción, algunos eligieron trabajar en esta campaña pero no con Carbajal", dijo el también exintendente.

image

Durante el resto del día, Andino recorrió e inauguró diferentes obras públicas junto con Carbajal y el gabinete, con la bandera de la continuidad de la obra pública. Una de esas inauguraciones es la de un polideportivo que, según indicaron las fuentes, habría sido inaugurado durante la gestión de Robert Garcés y, de hecho, lo único que se habría hecho más que pintar el piso

La historia de enemistad entre Castañeda y Carbajal

Carbajal arrancó su gestión con una batería de denuncias contra su predecesor, Castañeda. Cuatro de ellas llegaron a la Justicia Penal, vinculadas a presuntas irregularidades en la construcción del Cristo de la Misericordia, la remodelación de la plaza de Sorocayense, la implementación del programa Argentina Hace y la entrega inconclusa de viviendas a vecinos. Además, aseguró que el municipio estaba endeudado en cifras millonarias.

En aquel momento, el diputado provincial no tardó en responder. En diálogo con Tiempo, aseguró que se defenderían en la Justicia y negó cualquier irregularidad. “No hubo dolo ni defraudación de la administración pública”, sentenció, y acusó a Carbajal de montar “un show para los medios”. Con dureza, lo responsabilizó por la falta de gestión: “En un año no hizo ni un metro de cordón cuneta, no puso ni un foco, las calles están colapsadas. Quiere tapar la inacción con denuncias”.

Con el correr de los meses, la Justicia desestimó las denuncias presentadas por Carbajal, al no encontrar elementos que respaldaran las acusaciones. Lejos de calmar los ánimos, el cierre judicial alimentó aún más la disputa política y consolidó la enemistad entre ambos dirigentes.

