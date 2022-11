La unidad de los seguidores de Milei en San Juan: el retorno esperado, un sorpresivo candidato a gobernador y hasta un proyecto en Chimbas

Al inicio de noviembre parecía imposible. Pero lo lograron. Los seguidores de Javier Milei en San Juan sellaron la tan ansiada unidad dentro del frente La Libertad Avanza. Hubo hasta un altercado físico entre una referente nacional y la presidente del Partido Libertario (PL), Yolanda Agüero. No obstante, no fue obstáculo para el ingreso de la fuerza. Lo confirmó una alta fuente del mileísmo sanjuanino. También retornó un partido histórico. Sumaron más candidatos a gobernador. Además, hay un armado a tener en cuenta en Chimbas, un bastión justicialista.

La visita del economista a la provincia generó un terremoto que parece subsanado. En el segundo día de visita, en conferencia de prensa, se negó a hablar de la realidad sanjuanina. Eludió cada pregunta acerca de la realidad política provincial –“contesto de lo que sé”, se excusó -, de las candidaturas -”no puedo estar en el decimal después de la coma”, dijo en referencia a que no podía hacerse cargo de saber quiénes son los mejores aspirantes libertarios- y también de las potenciales alianzas. Sólo se limitó a decir que, como marco organizador nacional, “con Juntos por el Cambio no podemos tener nada”.

yolandajpg.webp La presidente del Partido Libertario, Yolanda Agüero.

Luego vino una caminata interesante por la Peatonal del centro. Una multitud se agolpó alrededor del diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires. De su entorno más íntimo, lo escoltaban: su hermana –“El jefe”, como él mismo la llama- Karina Milei, el operador Carlos Kikuchi, la asesora e influencer Lilia Lemoine y el legislador libertario en La Rioja, Martín Menem, sobrino del difunto ex presidente. Hubo un enfrentamiento físico entre la joven de 110.000 seguidores en Instagram y la líder primer Partido Libertario de la Argentina. Quedó grabado y publicado en las redes sociales. “Milei no va a ser candidato por el Partido Libertario. Vino a imponer. Pero sin estructura no es nada”, sentenció en ese momento Agüero.

Sin embargo, ahora las relaciones se recompusieron e incluso mejoraron. El viernes a la noche hubo una reunión de los referentes de los tres partidos legalmente constituidos que integran al frente que apoya a Javier Milei: José Peluc y Martín Turcumán, por Acción por una Democracia Nueva (Adn); Alfredo Avelín Nollens, por la Cruzada Renovadora, y Agüero por el PL. Después de un par de horas, salió humo blanco y coordinaron más encuentros para aceitar la relación, sobre todo en cuanto a lo programático. Se dio el retorno de los cruzadistas que habían salido del espacio por la discrepancia de la ex senadora Nancy Avelín con las posturas de Milei sobre la venta de órganos.

2jpg.webp De izquierda a derecha, el segundo en la foto es Agustín Ramírez.

Otro dato saliente, que este diario adelantó, se confirmó en las últimas horas. El titular de Fuerza Liberal -partido que tiene personería jurídica provisoria-, Carlos Montiveros, informó que presentaran como candidato a gobernador a Agustín Ramírez, empresario e hijo del fundador del Pro en San Juan, Hugo Ramírez. El joven es contador y participa de los negocios de su padre en el ámbito de la salud y los medios de comunicación, pues son propietarios de Radio Colón. Estuvo en la cena de Milei en el Club Social. Pasa a formar parte de los libertarios que quieren el Sillón de Sarmiento: Turcumán (Adn), Sergio Vallejos (Partido Demócrata), Yolanda Agüero (PL), y quien posicione Cruzada.

No es la única incorporación novedosa. En Chimbas -tierra peronista si las hay- están planeando que ingrese a la arena política Alberto Pelletier, hermano del dueño de Cabral mayorista, Daniel. Es uno de los favoritos para llevar “las ideas de la libertad” al departamento. El operador de Adn, el ex concejal en la gestión del “Pepe” Camacho, Manuel Chávez, dio esa pista. Incluso, dijo que buscan posicionar a un conocido quinielero, Sebastián Pontoriero, como diputado departamental.