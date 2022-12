La pulseada oculta entre Cáceres y Cornejo por la conducción del Pro San Juan

Desde el principio, la renovación de autoridades en Propuesta Republicana (Pro) San Juan tuvo un halo de dudas a su alrededor. Voces disidentes aseguraban que las elecciones debían ser en marzo de este 2022 y no en diciembre como postuló el oficialismo, con Enzo Cornejo a la cabeza. Se impuso la lectura del presidente, que tuvo el respaldo nacional de Patricia Bullrich. Incluso las voces contrarias fueron expulsadas tras varias denuncias contra la figura del timonel amarillo que no prosperaron en la Justicia y que fueron tildadas de "políticas". Lo que no se conoce es la pulseada entre Cornejo y Eduardo Cáceres por la conducción partidaria. Hubo acaloradas discusiones. Sellaron una tensa unidad.

enzo-cornejojpg.webp Diputado provincial Enzo Cornejo.

Otro aspecto del nuevo rol de Cáceres lo analizó en profundidad la editorial de este diario, escrita por Sebastián Saharrea. Tuvo dos acciones claras, cito: "Primero, confrontar de frente contra la conducción del medio de comunicación de mayor tradición de la provincia, al extremo de llevar a Tribunales a su líder. Segundo, conjugar un discurso sin concesiones contra la línea de flotación del gobierno provincial con definiciones tajantes, combativas, frontales". En este sentido, una alta fuente reveló que también quiso regresar a la presidencia del Pro San Juan. Pero se topó con el actual conductor. Cornejo no consintió y peleó repetir un periodo más. Hubo enojos.

En un principio, Cáceres se bajó de la lista y le pidió a sus colaboradores que hicieran lo mismo. Tuvo que entrar en juego la rosca. El mismo Prado y Gerardo Cáceres -concejal de Capital y hermano de Eduardo- intervinieron para calmar las aguas. El domingo pasado se reunieron para la presentación de lista, que finalmente es única. Habrá personas de confianza de ambos dirigentes. Los candidatos son: Cornejo (presidente); Verónica Benedetto (concejal de Rawson, será vice); Iván Kadi (secretario General); Claudia Sarmiento (de Abogados en Acción, será secretaria de la Mujer); Agustín Prado pegará el salto, de la JPro a la secretaria de Juventud; Eliana Luján será la tesorera y Gerardo Cáceres, primer vocal. Se trata de una tensa unidad. El ex presidente no está y no saben cómo pueda repercutir en los lineamientos posteriores. "No nos lo esperábamos, queríamos terminar el año en paz, ver el mundial y encarar más enfocados el 2023", resumió la fuente.