La OSP armó una comisión especial para investigar las denuncias de las posibles estafas

La semana pasada, el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, junto con el interventor de la Obra Social Provincia, Rodolfo Fasoli, dieron a conocer un posible caso de estafa hacia la entidad estatal. Según indicaron, habría clínicas, laboratorios y/ o profesionales que cobraban prestaciones que no habían realizado, situación que fue descubierta por algunos afiliados a través de la aplicación del Ciudadano Digital (CiDi).

"La obra social tiene todo digitalizado desde hace 20 años, por lo que podemos chequear si hay o no estafa", dijo Fasoli.

Según indicó el funcionario, las denuncias se pueden realizar de manera digital, pero también presencialmente en la entidad. Para ello, no hace falta presentar los papeles en mesa de entrada, sino que directamente ingresan al sistema de investigación dispuesto para los casos.

Investigar estos casos con seriedad es fundamental, dado que si se comprueba que hubo una estafa, el artículo 8 del reglamento interno de la OSP establece que automáticamente el prestador queda desafectado del padrón. Una vez realizado este paso, la obra social decidirá cómo y cuándo hacer la denuncia correspondiente en la Justicia.

Hasta el momento, no develan los datos de las instituciones sospechadas porque aún no comprueban que las estafas se hayan llevado adelante.

¿Quién es el damnificado, la OSP o el afiliado?

En este caso, la OSP es la que es víctima de la estafa, debido a que es la que paga las prestaciones. Solo en el caso en el que el afiliado haya superado las consultas médicas permitidas y la institución se las haya cobrado, se convierte en víctima él también. Sin embargo, es fundamental que el perjudicado denuncie.

El caso

La investigación surgió luego de que varios afiliados detectaran cobros por estudios que no se realizaron. Estos se habrían cargado en la plataforma CIDI, donde se pueden consultar las historias clínicas online, lo que permitió identificar que los estudios fueron facturados sin haberse efectuado. Los afiliados, al superar el número de prestaciones cubiertas por mes, se dieron cuenta de que no tenían cobertura o debían pagar por estudios que no fueron realizados.