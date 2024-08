La oposición del Colegio Farmacéutico de San Juan denuncia irregularidades y podrían suspender la elección

La lista que responde a Barceló es Lealtad al Colegio y lleva como candidato a Esteban Maldonado y aseguran que esos 20 representantes a los que no dejarán votar no están en condiciones porque no cumplen los requisitos que establece el colegio. "No están en condiciones de votar", manifestó Barceló en diálogo con El Nuevo Mundo.

En la oposición, Farmacéuticos Unidos lleva a Andrea Ferrari al frente de la lista y como vocero a Marcelo Quiroga. Este último fue quien manifestó que "el colegio no tiene afiliados de primera y de segunda con menos derechos que el resto. Tampoco pueden tomar medidas disciplinarias vulnerando el derecho de defensa", dijo el vocero.

Es por todo esto, que la oposición amenaza con "iniciar acciones administrativas o judiciales para que se suspenda el llamado a asamblea y la elección de autoridades". Las elecciones están previstas para este viernes 9 de agosto pero su realización corre riesgo.