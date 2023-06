La militancia bancó la fórmula de Rubén Uñac con choris y chocolate caliente

eadf0c9a-3d36-41b9-a83d-675bf1232108.jpg

En tanto, adentro, en el salón, el actual gobernador dio un encendido discurso. Sobre el fallo de la Corte, dijo que los sanjuaninos "somos mansos pero no somos estúpidos". También apuntó que "seguiré trabajando por la provincia desde el lugar que me toque. Nuestro trabajo merece respeto, San Juan merece respeto. Cristian es ejemplo de un municipio transparente, transformador y tiene los valores necesarios. A Rubén no hay que explicarlo".