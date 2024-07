La maniobra de Uñac con los intendentes por el PJ generó rechazo y puso en stand by la unidad

El encuentro de intendentes del peronismo sucedió al mediodía. No trascendió ninguna foto, pero sí los nombres de los asistentes: Carlos Munisaga (Rawson), Fabián Aballay (Pocito), Juan Carlos Abarca (Albardón); David Domínguez (Ullum); Sebastián Carbajal (Calingasta), Daniel Banega (9 de Julio) y, aunque no se sabe a ciencia cierta si es afiliada peronista, también estuvo Analía Becerra (San Martín). El jachallero Matías Espejo ofició de anfitrión. Sólo faltaron Rosas y Daniela Rodríguez.

Los operadores del uñaquismo explicaron que la intención de los jefes comunales no es nueva. Reclamaron el lugar que pide Gramajo porque, según razonaron en privado, es la manera de parar cualquier armado militante que tenga Rosas. Suena como un sinsentido. Pero es simple. La caucetera quiere conducir el Partido Justicialista y Uñac dio sobradas muestras en contra. Entonces, decidió que los intendentes tomen protagonismo y tabiquen la posibilidad. "Rosas tuvo la oportunidad de ir y hablar con ellos. No lo hizo. Si querés conducir el PJ tenés que ir a hablar, mínimo. Ella faltó", dijeron desde el entorno del exgobernador.

Sin embargo, la jugada no salió tan bien. Los accionistas mayoritarios del peronismo sanjuanino, Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja, alcanzaron consensos para la renovación. Por ejemplo, ambos se autoexcluyeron de la pelea interna por la presidencia. Luego, sumaron al sector de Gramajo, que lanzó el San Juan Te Quiero para jugar la individual en el caso de ser marginado de la discusión macro. Junto con el chimbero sellaron la fecha de elecciones: 11 de agosto. Ahora, la movida del senador nacional pone en stand by la unidad.

Los voceros del sector de Gioja dijeron en off que el tercer lugar en la lista "debería ser para alguien de Chimbas" y no para el pocito Fabián Aballay. Mostraron que están molestos por este tipo de jugadas. "No queremos terminar como el peronismo de Mendoza", resumieron. En tanto, desde el espacio de Gramajo expresaron que "no hay que sacar conejos muertos de la galera". Un colaborador cercano al exintendente Chimbas advirtió: "Tienen que tener cuidado con las piezas que mueven, no vaya a ser que pateemos el tablero".

Tanto para el giojismo como para el San Juan Te Quiero, "la unidad está por sobre todo, pero hay que cuidar esa unidad, no hay que inventar nada". Es más, el lunes que viene, Gramajo presentará los avales de afiliados de toda la provincia. Ante la Junta Electoral del Partido Justicialista, el chimbero llevará unas 2.000 firmas. Además, buscará que la Junta responda por la sorpresiva baja de 440 afiliados en Chimbas. "Ya presentamos la queja por escrito como corresponde", anunciaron.

Hasta este viernes, los tres sectores justicialistas estaban en concordia. Hay una aspiración conjunta: participación en el Partido Justicialista nacional. Gioja, Uñac y Gramajo tiene chances de estar en la mesa chica del justicialismo que conducirá la oposición en el país. Los dos exgobernadores son parte. El chimbero tiene contactos con el Instituto Patria, de Cristina Kirchner. Existe la chance que vaya como congresal nacional. Puertas adentro, los otros dos dirigentes manifestaron su apoyo a esa oportunidad.

El 27 de julio vence el plazo para la presentación de listas. Falta poco más de una semana para ver si hubo fumata blanca de la unidad o no. Probablemente, sí haya lista única. Aunque es una especulación de la situación general del peronismo, la observación está fundada en las sucesivas marchas y contramarchas internas que sorteó el justicialismo desde la derrota de julio del 2023.