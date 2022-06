La interna libertaria está que arde: Maslatón le hace una advertencia a Milei

El caso de Javier Milei ya es conocido, una especie de frontman de la política que reniega de la política, pero a la vez hace política.

Por el otro lado, aliado hasta hace pocos días, está Carlos Maslatón; un libertario que se asume con una cercanía ideológica critica con el trumpismo y el peronismo, y que ubicaba a Milei con el final de una línea histórica en la que incluía a San Martín, a Rosas, a Perón y a Néstor Kirchner.

Maslatón, en llamas porque Milei eligió para el armado político a su hermana Karina y a Carlos Kikuchi, un ex operador en medios de Domingo Cavallo, después de días de advertencias terminó tuiteando un desafío a Milei, enfrentarlo en unas PASO.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1539060476583284737 .@JMilei Estimado Milei, está todo bien. Yo tengo nivel Primera D. Vos sos Champions League. O sea que en una interna me pasás con una aplanadora. Entonces, vamos a las PASO de agosto 2023. Reventamos las urnas de votos para La Libertad Avanza. No falla, Milei. pic.twitter.com/wIUxRugsbV — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 21, 2022

Hoy, en algunas entrevistas radiales, fue más lejos: “Está autodestruyéndose”, dijo.

Maslatón sostiene que la “fascinación incomprensible” que Javier Milei siente con Mauricio Macri es un dato clave para analizar su derrumbe político.

"El propio Milei dijo que 'si Macri viene acá conmigo, yo compito contra él'. Pero eso no va a pasar, lo que sí puede suceder es que Milei, que por algún extraño motivo estás autodestruyéndose con declaraciones absurdas y destruyendo la militancia que se había armado para su campaña política, en algún momento se sienta débil y decida firmar con Juntos por el Cambio para disimular una derrota electoral, producto de sus propios errores", señaló.

Para Maslatón, Milei estaba a un paso de la presidencia. “Hasta hace 4 meses, Javier Milei estaba en el 22% nacional, lo único que tenía que hacer era sacar un 30% para lograr un triple empate en las PASO con los otros 2 frentes políticos y así pasar a la segunda vuelta mucho más posicionado".

Pero el libertario erró el camino: "Lo que pasa es que, para lograrlo, tenía que hacer cosas adecuadas, no declaraciones absurdas ni destruir un aparato político valiosísimo que se había formado".

Mieli no se tomó a bien las últimas críticas de Maslatón, y desde el partido emitieron un comunicado “stalinista”, en palabras de Maslatón, donde decían que él no pertenecía al movimiento. “Javier Milei, aun cuando es el líder de los últimos años, no va a decidir quién está y quién no en La Libertad Avanza. Un partido político no es una empresa", disparó el segregado.