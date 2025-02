La foto bloquista con Rizo y Bravo que anticipa una sociedad y el potencial destino de Caselles

El Partido Bloquista tuvo un proceso de autonomía respecto del Partido Justicialista después de 20 años de sociedad política. El divorcio se evidenció luego de las declaraciones públicas de Rueda en el streaming de Política de Tiempo, Off the record, donde remarcó que "no era de los más amigos" del senador Sergio Uñac y que enfatizó: "De ahora en más vamos a hablar sólo de bloquismo". Recientemente, este diario publicó la novedad en materia electoral: no hay chance de una alianza con el peronismo. Quedó descartada.

El bloquismo explora acuerdos con dirigentes del amplio espectro político sanjuanino. Si bien tiró líneas con el oficialismo, también entabló charlas con el representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. Incluso trascendió que hubo contactos con el excandidato a gobernador y empresario textil, Sergio Vallejos, que busca un sello para competir este 2025 porque no tiene partido ni respaldo nacional, pese a los intentos de ingresar a La Libertad Avanza.

Sin título.jpg

Mientras las charlas continúan, este martes hubo una fotografía significativa para el universo bloquista. El vocal del Instituto Provincial de Exploraciones Mineras (IPEEM), Andrés Chanampa, convocó al diputado Rizo y al convencional partidario Alejandro Quinto Bravo, hijo del difunto gobernador Leopoldo Bravo. La razón: Bravo será el nuevo secretario de Rizo en la Cámara. Ya está todo dicho. Además, según trascendió, existe la posibilidad de un trabajo conjunto en términos territoriales, no sólo legislativos.

Es otra incorporación de Rueda que tuvo un proceso de reconciliación con sectores disidentes. Ya cuenta con Leopoldo "Polito" Bravo, el hijo del diplomático Leopoldo Alfredo Bravo y nieto del exgobernador. El empresario del apellido ilustre aseguró que quiere competir en las elecciones legislativas y acude a actos partidarios. Ahora se sumó plenamente su tío. Sobrevuela una pregunta en cuanto al tándem Rizo-Bravo. ¿Pueden construir algo rumbo al 2027? "Es muy pronto para hablar de eso, tenemos la cabeza en los comicios de este año", dijeron las fuentes.

En tanto, en tren de proyecciones, hubo una novedad respecto a la cuatro veces diputada nacional por San Juan, Graciela Caselles. La mujer se candidateó a la Intendencia de Capital en el 2023. No tuvo suerte, los resultados no la acompañeron. Pero los operadores bloquistas deslizaron que quizá sea el momento de Caselles en Caucete, el departamento donde nació y donde tiene arraigo.