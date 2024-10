La estratégica obra de la Ruta 40 Sur, para UOCRA, avanza "más lento que lo esperado"

El 30 de agosto se firmó un contrato de los más importantes de los últimos años para San Juan: el del reinicio de las obras para convertir en autopista un importante tramo de la Ruta 40 Sur , en el departamento Sarmiento . Si bien las tareas se prometían iniciar casi de manera inmediata, no están avanzando al ritmo esperado, al menos el que esperaba el sindicato de la construcción UOCRA local.

"Estamos, demasiado lento porque la expectativa que se había creado en la gente y todo, no es lo que está pasando. Sabemos que la situación no es la mejor del país, y lamentablemente va demasiado lento para lo que nosotros quisiéramos y los trabajadores", evaluó el secretario adjunto del gremio, Alberto Tovares, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

"La paciencia tiene un límite, pero bueno, vamos a seguir esperando con tal que se haga lo que queremos todos", remarcó el gremialista. "La paciencia tiene un límite, pero bueno, vamos a seguir esperando con tal que se haga lo que queremos todos", remarcó el gremialista.

Según informó, las empresas a cargo de los trabajos que son Semisa infraestructura SA y Construcciones Ivica y A. Dumandzic SA. ya empezaron a hacer el obrador. Este complejo está ubicado en Media Agua y servirá de centro de operaciones, pero la obra en sí sobre la calzada todavía no arranca. En declaraciones a TIEMPO DE SAN JUAN desde las empresas comunicaron oportunamente que preveían hacerlo a fines de septiembre pero se hace esperar este hito de trabajar en la ruta.

"Sabemos que una obra cuando empieza cuesta para que arranque, pero bueno, a ver, ya estamos a casi 60 días que se anuncio. Hay algunos ingresos, no son muchos, 10, 12 habrá, hay otro proceso con entre 20 y 25 compañeros ya con revisación médica, pero bueno, de eso se va requiriendo una vez que empiece a tomar gente la obra", informó Tovares.

A la vez, expresó que "quisiéramos que fuera un poco más rápido. Lo que nosotros pretendemos que la gente quiere, porque la gente está mal, la está pasando mal, pero bueno, tampoco no son decisiones de quien habla o de nosotros como dirigentes, muchas veces depende de que, si la plata no está, tampoco el sector empresarial no va a arrancar", analizó el gremialista.

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone el lugar en el que se hará la obra de autopista de la Ruta 40 Sur. Mirá cómo está, antes de la anunciada transformación:

Embed - El drone de Tiempo: Histórico reinicio de la obra de la Ruta 40 Sur

Qué harán en la Ruta 40 Sur

La obra se extiende desde la localidad de Tres Esquinas (km 3.400,21) hasta la intersección de la Ruta Nacional Nº 40 con la Ruta Provincial Nº 295, acceso a Cochagual (km 3.424,61), en la provincia de San Juan.

El financiamiento del proyecto estará a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cubrirá el 93% del costo total, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aportará el 7% restante. El monto estimado de la obra, calculado a valores de julio de 2022, asciende a $10.997.301.806,14, y se prevé un plazo de ejecución de treinta meses.

Se tratará de una carretera de cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta, con un separador de New Jersey de hormigón. Los carriles tendrán un ancho de 7,30 metros cada uno, con una banquina interna de 1,20 metros y una banquina externa de 3 metros pavimentada.

Los trabajos de esta Sección II de la Ruta 40 Sur, también conocida como Autopista San Juan – Mendoza, abarcará un total de 26 kilómetros.