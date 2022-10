La estrategia de Dignidad Ciudadana para el 2023: sin candidato a gobernador y con armados departamentales

En donde sí hay apuesta de Dignidad es en los departamentos. Uno es Capital, comuna en la que el partido siempre supo cosechar un número de votos para nada bajo. Y con este nuevo sistema electoral aprobado en Diputados, cada uno de los porotos que aporten los socios integrantes de los frentes serán muy bien vistos.

Gustavo Fernández, la máxima autoridad partidaria, es el dirigente que quiere competir en el departamento que conduce Emilio Baistrocchi, del Frente Todos. El peronismo acumula cuatro victorias al hilo en Capital y en Juntos por el Cambio tienen la mirada fija en un distrito que consideran vital para el desarrollo de la estrategia nacional y provincial que tienen en mente.

“Aspiramos armar una lista competitiva en Capital”, dijo Fernández, cuyo nombre está estampado en folletos que se reparten de casa en casa en el ejido céntrico. La idea no es ir como sub-lema aparte, sino como una opción más.

Juntos por el Cambio tiene varios anotados en Capital. De Actuar, su referente Rodolfo Colombo y también Gustavo Usín, que no se ha bajado de una posible contienda. De Producción y Trabajo está en carrera Guido Romero y no se descarta que participe la diputada nacional Susana Laciar o algún “tapado”. El PRO no ha informado un nombre en particular, pero es fuerte en el departamento. Y desde la UCR, el dirigente Martín Sassul estaría dispuesto a dar batalla.

En los otros departamentos donde tienen armados fuertes es en Caucete, Albardón, Sarmiento, Zonda, Rivadavia y Rawson. La intención es mechar en las listas a los dirigentes de Dignidad Ciudadana con los de Producción y Trabajo. La estrategia está sobre la mesa. Ahora solo es cuestión de ir recalculando para no terminar en un “festival de candidaturas”, como dicen puertas adentro de Dignidad Ciudadana.