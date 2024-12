La Escuela de Música de la UNSJ y un marcha atrás que promete ser un marcha adelante

De telón de fondo está un hecho misterioso para la UNSJ: que este proyecto haya aparecido en un paquete que traspasó Nación, a quien le corresponde el financiamiento, para que lo maneje la gestión provincial. Es decir, que la construcción de este nuevo edificio nacional quedó en manos de Marcelo Orrego.

"La anterior licitación se cayó debido a que la empresa se retiró, debido a las incertidumbres que habían en los pagos, y se llegó de común acuerdo a rescindir el contrato, para tomarlo nuevamente nosotros al avance de la obra con fondos propios. Entonces, con algunos recursos que se juntaron, se decidió hacer el cerramiento, cerramiento de la carpintería del sector norte y el sector sur, que era una gran necesidad porque se estaban deteriorando los avances que se habían hecho. Ese es el llamado que se hizo hace poquito tiempo, pero después han surgido nuevas inquietudes, nuevas posibilidades, entonces estamos tratando de reformular esta licitación, hacerla más amplia, para ver si podemos abarcar el avance y posiblemente la terminación de la obra", resumió en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN el rector Tadeo Berenguer.

En este plan de armar una estrategia conjunta, el rector dijo que pidió una audiencia con el gobernador Orrego que se daría en los próximos días. En el encuentro prevén enterarse de los alcances del traspaso de la obra desde Nación a Provincia y también diseñar un plan para abordar la obra.

"Todo esto depende de conversaciones, sabemos que el Gobierno Nacional le ha entregado al Gobierno Provincial el compromiso de terminarla, estamos en eso, todavía no hemos tenido conversaciones definitivas, pero estamos articulando acciones, y toda esta conjunción de voluntades es lasque va a permitir que quizás haya un nuevo llamado allá por febrero o marzo y se pueda avanzar muchísimo más en la Escuela de Música", analizó Berenguer.

Al edificio le queda cerca de un 40% para terminarlo. "Es que queda la obra delicada, está la obra gruesa hecha. A los valores de hoy terminarla cuesta alrededor de 1.300 millones de pesos, informó Berenguer.

El misterio del traspaso

"En los próximos días, hemos pedido una audiencia. Sabemos que el traspaso está, los fondos fueron otorgados al Gobierno Nacional anterior a través del CAF, el Fondo de Inversión Internacional, esos fondos están, por lo tanto el Gobierno Nacional los tiene que ejecutar, pero por una decisión del Gobierno Nacional tengo entendido que ha pasado al Gobierno Provincial", evaluó el rector.

El proyecto del nuevo edificio para la Escuela de Música apareció de repente en un listado entre obras que pasaba Nación a San Juan para que pueda manejarlas con fondos propios. Esto generó fuertes reacciones en la Legislatura cuando se aprobó el convenio entre el orreguismo y el mileísmo.

Berenguer reconoció que este hecho también los tomó "por sorpresa". Y dijo que "gratificados también por la decisión del Gobierno Provincial de hacerse cargo, pero no hemos tenido tiempo de conversar en profundidad". Dijo desconocer si fue un pedido del Gobernador a Nación el que pasara al ámbito Provincial. Y que tampoco fue un pedido de la UNSJ a Orrego. "Nosotros no, claro, pero es que no tenía mucha lógica que un Gobierno Provincial se haga cargo de algo tan costoso como es una obra nacional. Pero bueno, vamos a hacer un impas", dijo, prudente.

Además, expresó, los tiempos para trabajar en la carpintería "estaban muy cerrados, no iba a salir de lo mejor, el receso que se nos avecina, entonces hemos decidido hacer un impas en algo que ya viene un poquito parado".

image.png Tadeo Berenguer, días atrás, con dos ministros de Orrego, en un acto en conjunto.

El escenario es, en el peor de los casos, que avancen en 2025 de nuevo con la misma licitación que previeron para este mes. "Volvemos y quizás agreguemos un poco más. La idea si no salen las gestiones es seguir igual. Ir de a poco, ir avanzando. Porque se arruina lo que hay. Por ejemplo, ya tenemos el proyecto que se llamó licitación es toda la carpintería del sector sur y del sector norte. El proyecto para cerrar el sector oeste, que es un sector muy importante, ya está terminado, entonces amerita que hagamos otro llamado a licitación. Y después está el del sector oeste, los pisos, que eso a medida que vamos acumulando recursos de parte de la universidad los vamos a ir haciendo".

Para la UNSJ con fondos propios es imposible abordar la terminación de la obra completa. A Orrego le van a plantear todos los escenarios para que se haga el edificio, incluso un esquema de financiamiento conjunto entre UNSJ y provincia. "Sería lo mejor que las dos instituciones vayamos a cumplir un sueño, como es algo que la Escuela de Música ha demandado, no por la universidad, por toda la comunidad sanjuanina", analizó.

Sí destacó Berenguer que hay buenas migas con el Gobierno de Orrego. "Nosotros vamos avanzando, quizás eso, prefieren ellos priorizar otras obras antes que la nuestra. Pero bueno, como venimos haciendo, trabajando en forma muy armónica, con los apoyos a carreras en los departamentos", dijo. Y citó como ejemplo que el Ministerio de Minería acaba de instalado dos aulas híbridas en Los Berros, donde la UNSJ puede llevar carreras para dictarlas a distancia.