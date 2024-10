Chispazos por el traspaso de obras nacionales a San Juan o municipios, y la sorpresa de la Escuela de Música

La aprobación de la norma se dio por 19 votos a favor, del Interbloque Juntos por el Cambio con ayuda de la bancada bloquista. No apoyaron el PJ junto al giojismo y aliados unipersonales. Incluso rechazó el acuerdo el líder de la UOCRA y CGT locales, Eduardo Cabello, que permaneció en silencio. Mientras el oficialismo destacó la defensa a la obra pública y a los puestos de trabajo que representa, los opositores cuestionaron el método que algunos calificaron como "extorsivo" de Milei con las provincias. Además, plantearon la profunda incertidumbre por no saber si Nación cumplirá, de dónde sacará fondos la Provincia, y particularmente cómo financiarán, en medio de la debacle económica, los municipios obras que Nación dejó a medio hacer.

image.png La Escuela de Música de la UNSJ quedó nuevamente en el tapete.

Fuerte picoteo

Estas son las voces a favor y en contra del acuerdo que se escucharon en el reñido debate dentro de la Legislatura este jueves:

A favor

-Enzo Cornejo (PRO)

image.png

"La provincia de San Juan no enterró ningún Tambolar. En los próximos meses, vamos a ver cómo se reactiva esa obra, lo que se ha hecho es colocar el manto de sinceridad a una obra que lamentablemente no estaba claro cómo se iba a terminar. La provincia en este convenio se está haciendo cargo (...) Creo que esta Cámara no debería de colocar palos en la rueda a algo tan importante como es el hecho de seguir construyendo casas, de ver cómo se termina de ordenar una obra pública que realmente le mejore el día a día a cada sanjuanino".

-Juan Córdoba (PyT)

image.png

"Muchas veces se escucha en recintos como este, hablar de la expresión de 'no hacerse cargo'. Y ahora lo acabamos de escuchar una vez más. Si bien nosotros podemos no coincidir con algunas de las políticas del Gobierno Nacional, entre ellas con la de la supresión total y absoluta de la obra pública, y de hecho en la provincia no ha pasado esto, la realidad es que, y en cuanto a mirar con uno solo de los ojos o con los dos ojos, no podemos desconocer que al 10 de diciembre del 2023 el país estaba absolutamente incendiado (...) Hay que hacerse cargo de todos los actos, y no solamente de los que nos parecen simpáticos y de los otros dejarlos o tirarlos por la borda. Como bien sabemos, desde el inicio de su gestión el señor gobernador de la provincia ha resignado partidas y ha asumido prioridades, entre las cuales está la obra pública, pero entre otras también no ha dejado abandonadas a algunas personas a las cuales se les ha aportado algún pago de medicamentos, se ha pagado subsidios a transportes, se han pagado comedores escolares, y un montón de otras cosas más, porque cuando se administra con mesura y con coherencia, los recursos, gracias a Dios, en muchas ocasiones van apareciendo".

-Luis Rueda (PB)

image.png

"Vamos a acompañar al proyecto del Ejecutivo, no porque estemos de acuerdo en que la obra pública esté parada, o se pare, o se renegocie en contratos con las empresas, como pasó con Tambolar, sino porque creemos que es una herramienta que necesita el Ejecutivo para reactivar la obra pública. Una obra pública que no tiene banderas políticas, y atrás hay una necesidad de muchos sanjuaninos que están esperando viviendas, hospitales, que se mejore una ruta, que se termine un dique, no solamente por la necesidad de la obra, sino porque hay muchos trabajadores también esperando seguramente para estar en esas obras o para traer su trabajo".

En contra

-Horacio Quiroga (Frente Grande)

image.png

"Acá estamos en presencia de una delegación de responsabilidades, no está claro cuáles son los motivos y cómo vamos a afrontar las responsabilidades concatenadas del paso de la jurisdicción nacional a la provincial y de las provinciales a las municipales. No es serio, ni nos merecemos los sanjuaninos que nuestros funcionarios del Ejecutivo no tengan respuesta real y valedera respecto de cómo se van a hacer las cosas. Estamos ante una profesión de fe y al presidente de la Nación no se le puede creer nada porque delira, miente y nos agravia permanentemente". "Le reconozco al secretario de Obras cuando vino la valentía y honestidad pero dijo que la verdad que no tenemos ninguna seguridad, es como que estamos haciendo un gesto para ver si en el tránsito aparecen los recursos".

"La Nación en este convenio le impone hacerse cargo de la Escuela de Música, que es un préstamo multilateral que hoy anda por los 1.200, 1.400 millones de dólares ¿por qué lo tenemos que aceptar? ¿cuál fue el criterio? No nos sometamos a este manoseo porque esto no es sano para la provincia y no hay ninguna garantía de obtener absolutamente nada".

-Marisa López (PJ)

image.png

"No están las condiciones claras a los efectos de poder delimitar las responsabilidades que tiene sobre el territorio nacional del Estado Nacional y sobre el territorio provincial las provincias. Respecto a las obras que están en los municipios, desconocemos si ha habido un convenio, un acuerdo con cada uno de los municipios. Sabemos muy bien el Estado y la situación actual de las finanzas públicas de cada municipio para afrontar dichas obras. Y respecto a la Escuela de Música, cuando en esta Cámara no hace mucho donábamos el terreno donde se está emplazando la obra de la Escuela de Música con un convenio multilateral, que livianamente no estaríamos viendo cómo pueden cambiar las condiciones jurídicas al respecto. Pero acá lo más preocupante es que no hace mucho tampoco en esta Cámara de Diputados se aprobó la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Y livianamente en este acuerdo cambiamos las condiciones jurídicas. Le damos la facultad y la potestad al Gobierno de la Provincia, y le dejamos la facultad y la potestad al Gobierno Nacional para modificar las condiciones, rescindir contratos, resolver contratos. Entonces pareciera que hay una contradicción entre lo que manifiesta el propio Presidente de la Nación respecto a la estabilidad jurídica".

-Mario Herrero (Giojismo)

image.png

"Este procedimiento yo lo considero indigno o extorsivo, me tenés que firmar esto para que yo vea si te voy a financiar lo que te toque. Me comprometo verbalmente a financiarlo (...) Yo lamento mucho por la institucionalidad de la provincia, pero no podemos mirar con un solo ojo la realidad. No es el camino".

Qué dice el acuerdo y qué obras están en juego

Este acuerdo aprobado fue firmado considerando la declaración, en el artículo 1º del Decreto Nº 70/23 de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, ante la severidad de la crisis que atraviesa el país, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico.

En virtud de esta situación las partes intervinientes en el convenio consideraron conveniente trabajar en forma conjunta a los fines de adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que el país padece, compartiendo esfuerzos para alcanzar dicho objetivo. De esta manera, el Estado Nacional ha decidido transferir el financiamiento y/o la ejecución de determinadas obras públicas a las provincias, siempre que se encuentren en condiciones de asumir dicho compromiso.

Por su parte, la provincia, priorizando el interés en el progreso y bienestar de sus ciudadanos, ha expresado su disposición y compromiso para asumir la responsabilidad aludida en el considerando precedente, reconociendo la importancia de garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución de las obras públicas, así como el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad establecidos en los contratos respectivos.

image.png

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acordaron lo siguiente:

“CLÁUSULA PRIMERA: Adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de que LA PROVINCIA asuma la financiación y/o la ejecución, según corresponda, de las obras públicas que se detallan en el Anexo I del presente Acuerdo Marco cuya financiación y/o ejecución se encuentra actualmente a cargo de diversos entes del Sector Público Nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto con anterioridad, queda a criterio de LA PROVINCIA la posibilidad de rescindir o resolver, según corresponda, los convenios de las obras cuya financiación y/o ejecución asuma conforme a lo dispuesto en la normativa que resulte aplicable.

Entre las obras a financiar por San Juan con fondos propios se encuentran la Ruta Nacional 40 en el Acceso Norte, en el tramo cercano a Campo Afuera, la pavimentación de la Ruta 150 entre las Flores y el límite internacional con Chile dentro del paso de Agua Negra, la Ruta Nacional 149 entre Barreal y Sorocayense, el sector F de las redes colectoras dentro del sistema cloacal de Rawson, el sector D de las redes colectoras de Pocito Norte del sistema cloacal Rawson, el sector E de las redes colectoras de Rivadavia dentro del sistema cloacal Rawson, la ampliación y optimización del subsistema cloacal Rawson y planta de tratamiento de líquidos cloacales, Cerrillo Barboz, la red colectora del barrio Bancario, Municipal, Los Ceibos, FOEVA y otros, el colector sudeste y redes colectoras de Villa Seminario, Barrio Meglioli, Barrio Camus, Barrio Natania 15 y otros, la construcción del hospital Aldo Cantoni en Calingasta, el Ecoparque norte que se programó dentro del ex Matadero de Capital, el mejoramiento urbano en zonas vulnerables. Y varios Centros de Desarrollo Infantil (CDI) como son los de Rawson, Chimbas, Ullum, San Martín, Santa Lucía, Pocito, Angaco, Valle Fértil, Caucete, Sarmiento, Rivadavia, 25 de Mayo y Calingasta.

Por su parte, LA NACIÓN o el ente competente que funcione en su órbita, según corresponda, continuará con la financiación y/o ejecución de las obras que se detallan en el Anexo II del presente. Sin perjuicio de lo dispuesto con anterioridad, LA NACIÓN o el ente competente que funcione en su órbita podrán rescindir o resolver los convenios respectivos cuando así se considere pertinente y en el marco de lo previsto en la normativa que resulte aplicable.

En cuanto a las obras que se comprometió a financiar Nación para San Juan, figuran el corredor Mendoza-San Juan de la Ruta 40, es decir, el tramo entre Tres Esquinas y Cochagual, el cual se firmó convenio en septiembre para su inicio, que viene con algunas demoras. Además, obras sanitarias como son el sector B del colector Médano y construcción de las cámaras partidoras del subsistema cloacal Rawson y la planta de Cerrillo Barboza en Rivadavia, también el sector C de las redes colectoras del sistema cloacal Rawson y Cerrillo Barboza, el sector A que tiene que ver con la planta de tratamiento también del Cerrillo Barboza. Por otro lado, el sistema cloacal Jáchal en su tercera etapa, el acueducto Gran Tulum y el acueducto del Tambillo ubicado en Rodeo (Iglesia).

Asimismo, respecto a las obras públicas que se detallan en el Anexo III del presente Acuerdo Marco, LA NACION analizará si se transfiere la financiación y/o ejecución de las mismas al Municipio pertinente si el mismo lo acepta, de corresponder, o 'si los contratos en cuestión serán rescindidos o resueltos cuando así se considere conveniente y en el marco de lo previsto en la normativa que resulte aplicable. Sin perjuicio de lo dispuesto, LA PROVINCIA podrá acordar con LA NACION la asunción de la financiación y/o ejecución de dichas obras, de corresponder, o la asunción de la posición contractual de LA NACION en los contratos respectivos en los términos de lo previsto en el artículo 1636 del Código Civil y Comercial de la Nación y, en su caso, rescindir o resolver dichos contratos cuando así se considere conveniente y en el marco de la normativa que resulte aplicable.

Entre las obras que quedaron ahora a cargo de los municipios con destino incierto están el circuito de Bicicienda en San Martín, la construcción de la Casa de la Cultura en Angaco, la revitalización de espacios verdes en Pocito, la finalización del mejoramiento del casco histórico de Calingasta, plazas y juegos en Valle Fértil, un proyecto integral de veredas Cordón-Cuneta para 9 de Julio, la consolidación de la peatonal en la calle Chacabuco de Pocito, la construcción de la cuneta impermeabilizadora y cordón del barrio Los Olivos en Caucete, el mejoramiento de la conectividad y accesibilidad urbana y rural en Calingasta, la construcción de cordones cuneta en el barrio UTA de Caucete, el sistema de iluminación LED para calles Roca y Díaz en Calingasta y la iluminación en la calle Santo Domingo ubicada en Rodeo dentro del departamento Iglesia.

En cuanto a las obras que cuentan con financiamiento externo, detalladas en el Anexo IV del presente Acuerdo Marco, LAS PARTES se comprometen a llevar adelante las gestiones que resulten pertinentes a los efectos de que dichas obras puedan ser continuadas por LA PROVINCIA sin que esto genere responsabilidad alguna para LA NACIÓN frente al organismo multilateral de crédito, procurando en la medida de lo 'posible la cesión del crédito a la provincia.

CLÁUSULA SEGUNDA: Lo dispuesto en la CLÁUSULA PRIMERA se implementará a través de Acuerdos Específicos a suscribirse entre las autoridades competentes, nacionales, provinciales o municipales, según corresponda, en los que se especificarán las condiciones particulares para cada una de las obras.

CLÁUSULA TERCERA: LA PROVINCIA se compromete a llevar adelante las gestiones necesarias para obtener el consentimiento de los contratistas y/o de los Municipios, según corresponda, de las obras detalladas en el Anexo I cuando así corresponda.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES constituyen domicilio en los indicados en el encabezado del presente a todos sus efectos, resultando válidas todas las notificaciones que en su consecuencia allí se efectúen.

CLÁUSULA QUINTA: En caso de suscitarse controversia en la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Acuerdo Marco, intentarán resolverlo en términos cordiales de común acuerdo.

De no poder resolver la controversia de común acuerdo, LAS PARTES la someterán a consideración de los tribunales con competencia en razón de la materia con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."