La dirigencia sanjuanina dijo presente en el relanzamiento del PRO a nivel nacional

Referentes del PRO de San Juan participaron del acto que encabezó el expresidente Mauricio Macri en el predio de Parque Norte, en la Buenos Aires, donde el partido buscó mostrar músculo político y relanzarse a nivel nacional en medio de tensiones internas y la competencia con La Libertad Avanza.

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Entre los presentes estuvieron el presidente del PRO en San Juan y diputado provincial, Enzo Cornejo, y el secretario general de la Juventud del partido a nivel nacional, Agustín Prado, quienes viajaron acompañados por un grupo de militantes sanjuaninos para participar del encuentro que reunió a más de 3.000 dirigentes de todo el país.

Durante su discurso, Macri evitó dar definiciones concretas sobre la estrategia electoral del espacio de cara a 2027 o confirmar si el PRO tendrá candidatos propios en las próximas elecciones. Sin embargo, dejó un mensaje político hacia el futuro del partido y su posicionamiento frente al oficialismo libertario: “Somos el próximo paso”, afirmó ante la dirigencia reunida.

El acto fue interpretado como un intento del PRO por reordenarse y marcar diferencias con el espacio que lidera el presidente Javier Milei, en un contexto en el que parte de la dirigencia amarilla migró hacia La Libertad Avanza. Entre los casos más resonantes se encuentran la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri.

En San Juan, el PRO forma parte de la coalición oficialista que gobierna la provincia junto al espacio que conduce el gobernador Marcelo Orrego, además de otras fuerzas como Unión Cívica Radical y Actuar.

Pese a que a nivel nacional el partido atraviesa un momento de reconfiguración, la estructura sanjuanina decidió acompañar el relanzamiento impulsado por Macri. No obstante, el espacio también enfrenta movimientos internos en la provincia. Recientemente, la vicepresidenta del partido, Verónica Benedetto, renunció a su cargo partidario para incorporarse al partido Producción y Trabajo. Desde entonces, ese puesto dentro de la conducción del PRO en San Juan permanece vacante.

En ese contexto, la presencia de dirigentes sanjuaninos en el acto nacional fue interpretada dentro del espacio como una señal de alineamiento con la conducción partidaria y de participación en la etapa de reorganización que busca impulsar el PRO a nivel país.