La advertencia de Walberto: "Si te relajás se puede complicar el segundo tiempo"

El alfil de Sergio Uñac profundizó sobre esta idea que "se nos puede complicar si nos relajamos y creemos que ya la elección está terminada. Esta es otra elección. Esta es otra elección totalmente distinta entre dos candidatos. Entre dos candidatos nada más. Creemos que tenemos muchísimas posibilidades de ganar la elección, pero hay que seguir trabajando en este sentido".

Además, en diálogo con Radio Sarmiento este viernes, dijo que se prevé una reunión con el gobernador, que está recién llegado de la cumbre con Sergio Massa para diagramar la campaña de cara al 19 de noviembre. Se mirará "la situación local y también nacional, y en base a eso habrán directivas de cómo se trabaja en vista ahora al balotaje, que esta es la elección definitiva".

Para el nuevejulino, "creemos que tenemos muchísimas posibilidades teniendo en cuenta el resultado electoral y lo que ha sucedido políticamente en el transcurso de la semana".

Y sobre el posicionamiento de Juntos por el Cambio ante la segunda vuelta electoral, evaluó que "yo creo que aquel que votó, en este caso, Juntos por el Cambio, creo que es un votante que es más afín a las propuestas de Massa que por ahí las propuestas de difícil cumplimiento y descabelladas de Milei".

Analizó Allende que "creo que la actitud que ha tenido mi ley ha quedado totalmente desdibujada. Esa adhesión fuerte que logró de sectores desencantados, en esto me incluyo, con los dirigentes políticos en general ha quedado totalmente desdibujada y entra la duda ¿cuál es Milei? ¿el Milei del abrazo común o el Milei del día sábado antes de las elecciones? Esas propuestas yo creo que han quedado prácticamente en la nada entonces me parece que allí la figura de Massa puede tener más predicamento", expresó el legislador nacional.

Controles

También se refirió el legislador uñaquista a la fiscalización en la que viene poniendo el acento La Libertad Avanza bajo el argumento de evitar trampas del oficialismo. El nuevejulino dijo que "uno lleva años en esto y los controles, cuando se hace el escrutinio definitivo, es lo mismo, en las mismas escuelas, con la participación de fiscales, de los partidos, en este caso, siempre se hace con tiempo, se capacita para que los fiscales estén atentos, los presidentes de mesa son prácticamente los mismos en las últimas elecciones. El acta de escrutinio es firmada por cada uno de los fiscales".

"Yo entiendo que no es muy fácil adulterar", destacó Allende sobre el escrutinio del domingo.

Y agregó: "Yo creo que estas cosas tienen que aclararse, porque no puede quedar así nomás, porque atenta fuertemente con el sistema democrático, no con solamente un candidato. Entonces si es tan fácil modificar el resultado, si no hagamos campaña, nada, esperemos en el recuento..."