Kicillof tantea a tres dirigentes del PJ en San Juan y complejiza la interna por los candidatos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó el Movimiento Derecho al Futuro, un espacio para disputar con el kirchnerismo en la confección de listas para las elecciones legislativas de este año y con la mira en 2027. No hubo referentes sanjuaninos en el texto inaugural de la fuerza política. Sin embargo, hubo charlas con tres dirigentes de peso en el Partido Justicialista de San Juan. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz ofició de interlocutora.

En San Juan, de momento, el PJ está inmerso en una interna que complejiza cualquier hallazgo de intérpretes para las nuevas canciones. Los operadores justicialistas presionan -sin suerte- para convocar a la primera reunión del Consejo Provincial Justicialista de 2025. El presidente partidario, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, no dio precisiones sobre un eventual encuentro ni abrió el debate sobre el mecanismo de elección de candidatos tras la suspensión de las primarias obligatorias.

En tanto, los accionistas mayoritarios, el tres veces gobernador José Luis Gioja y el senador Sergio Uñac, tienen diferencias en la conducción de sus estructuras internas. Ni bien arrancó el año, el uñaquismo se topó con una serie de problemas: perdió al operador de la unidad del peronismo, el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra; los intendentes se miran de reojo; y los diputados nacionales -Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica- no votan en la misma sintonía que los senadores. Es decir, no hay unidad de acción con el propio jefe del espacio.

Ante el escenario revoltoso, Kicillof tanteó a tres dirigentes que tienen matices en la lógica binaria de Gioja y Uñac y que, según la óptica de los operadores bonaerenses, tienen la capacidad de unirse a una línea nacional distinta a la que propone La Cámpora. En Buenos Aires son críticos del movimiento rápido de los exgobernadores sanjuaninos que, en un principio, se mostraron afines al gobernador bonaerense y luego viraron para integrar la lista de Cristina Kirchner en el PJ nacional.

Sin ir más lejos, tanto el giojismo como el uñaquismo tuvieron manifestaciones de cercanía con Kicillof. Hubo varios sanjuaninos en el cónclave peronista que organizó el riojano Ricardo Quintela -que aspiraba a conducir el PJ- junto con el gobernador bonaerense en agosto del año pasado. Estuvieron el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el intendente de Ullum, David Domínguez; el exintendente de San Martín, Cristian Andino; el referente de Fabián Gramajo, Julio Godoy; y el parlamentario del Mercosur por San Juan, Matías Sotomayor. Después, en septiembre, Gioja y Munisaga recibieron en Rawson a la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera. Pero bastó con la postulación de Cristina para desandar ese camino y respaldar a la expresidenta de la Nación.

Según fuentes con conexión en el entorno de Kicillof, el bonaerense piensa en una estrategia de dos pasos. Primero, armar espacios con representantes provinciales. Luego, negociar con el kirchnerismo -de igual a igual- en la previa a la confección de listas para las elecciones legislativas nacionales de octubre. La diputada Tolosa Paz contactó al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo; a la intendenta de Caucete, Romina Rosas; y al parlasur Matías Sotomayor. Si alguno decide involucrarse con Kicillof, podría crear una lista por fuera del PJ y complejizar la interna peronista. ¿Bajo qué partido? El sello del Frente Grande, que conduce el intendente de Ensenada, Mario Secco, está a disposición.

Tolosa Paz habló con Gramajo interesada en la posibilidad de encaminar la estructura nacional del Movimiento Derecho al Futuro en San Juan. El chimbero tiene un armado provincial: el San Juan Te Quiero. Cuenta con el respaldo de la intendenta de Chimbas, su esposa y socia política, Daniela Rodríguez. Gramajo es uno de los dirigentes que suena más fuerte como candidato a diputado nacional. En la lista única de agosto, logró posicionarse como la tercera pata del justicialismo sanjuanino con proyección provincial. Además, hizo un trabajo fino en Rawson, un departamento al que considera un "primo hermano" de Chimbas, y generó un vínculo cercano con Munisaga.

¿La respuesta de Gramajo? Desde el San Juan Te Quiero aseguraron que Kicillof "está buscando emergentes, alguien con quien laburar en la provincia". Pero no hay una conclusión. El chimbero tiene buena relación con la parte del kirchnerismo que articula el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. También con el exministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, la opción Kicillof no está descartada. Sobre todo porque, según indicaron, "si Fabián decide jugar y no están las condiciones en el PJ, puede ir por afuera sin problema".

El otro que tiene una relación estrecha con Tolosa Paz es Sotomayor. El sanjuanino ocupó la Dirección del Consejo Nacional de Políticas Sociales durante la gestión de la dirigente en el Ministerio de Desarrollo Social. "Son amigos", describió una fuente. Ese nivel de cercanía permitió que Sotomayor hablara con Kicillof por teléfono la semana pasada. El parlasur ya forma parte de la Mesa Axel 2027 en el interior del país, pero tiene sus dudas respecto a una candidatura o un armado para este año porque, pese a los cortocircuitos, todavía reporta a Uñac. "No va a romper salvo que Axel se lo pida expresamente", aseguraron desde su entorno.

Una situación similar ocurre con Romina Rosas. La caucetera no pudo concretar su ambición de conducir el PJ San Juan. En la lista única de agosto quedó en un cargo marginal y está distanciada de Uñac. Sin embargo, respalda al asesor del senador, Cristian Andino, como candidato a diputado nacional. Se pudo ver claramente durante la Fiesta de la Uva y el Vino: el exintendente de San Martín fue el único dirigente que subió al escenario e incluso interpretó Vallecito de Huaco. Además, Rosas no puede ser candidata este 2025, salvo que haga alguna jugada excepcional. Ergo, es la más alejada de los tres del espacio de Kicillof.