¿José Luis Gioja juega para gobernador?: los argumentos de su hinchada

En medio del Mundial de Qatar, en San Juan a otro que se lo ve con ganas de campeonar es a José Luis Gioja, que de a poco va mostrando su jugada. Su hermano Juan Carlos acaba de tuitear arengando a la idea de que vuelva al ruedo, en la carrera por la gobernación de San Juan, y ahora el diputado provincial dio algunos considerandos sobre la figura del ex gobernador como "mejor alternativa" del PJ, y bajo la convicción de que Sergio Uñac no puede presentarse por otro período.

El legislador dijo mediante la red del pajarito que "hay que generar las condiciones para que José Luis Gioja sea candidato a gobernador". Este martes, ahondó en esta suerte de operativo clamor para el regreso del diputado nacional a las grandes ligas: "no sé si el término es pedir que sea candidato sino que nos pongamos analizar una alternativa política, constituida en un proyecto político, en el marco del peronismo ,que se constituya en una alternativa a lo que hoy existe. En términos de que en 6 meses habría elecciones en la provincia y entendiendo las necesidades de la respuesta a ese proceso electoral", expresó en diálogo con radio Estación Claridad.

El hermano del ex mandatario provincial, remarcó que "nosotros creemos que tiene que ser José Luis, porque es quien expresa en sí mismo, a partir de su historia, de su experiencia, de sus realizaciones o las que se hicieron en su gobierno, la persona ideal para que conduzca la provincia desde fines del año que viene. No estamos planteando de que el gobernador sea Juan Pérez, sino una persona que ha estado en el gobierno tres veces, que para nuestro entender ha tenido éxito y que es necesario y hay que aprovechar en el orden de lo que necesita San Juan".

Así, quedó sentado que para el giojismo el mejor candidato al máximo cargo es José Luis Gioja, a quien ya se lo ve de ronda con aires de campaña por algunos barrios de San Juan.

jose luis gioja.jpg José Luis Gioja, de campaña, en un acto el día que jugaba la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

Para su hermano Juan Carlos, es de destacar la experiencia de su hombre fuerte: "se están viendo cuestiones vinculadas a lo público que son muy importantes. Si hay una empresa funcionando y se necesita cambiar la conducción ¿qué se va a preferir? ¿a alguien que tenga mucha experiencia y le ha ido bien en condiciones similares o a una persona que recién se inicia? Entonces, acá se está hablando de cuestiones vinculadas a lo que la provincia necesita, es lo que nosotros entendemos que tenemos que poner en la parrilla, qué es lo mejor que tenemos. En ese sentido que es la sapiencia, el saber, en términos de administración de poder, en términos de relacionamiento internacional, en un concepto que a nosotros nos parece muy importante que es el de las realizaciones, el de haber producido grandes realizaciones en San Juan".

En este marco, aseguró que están trabajando para tener un candidato propio de su espacio, que es Lealtad Justicialista, dentro del Frente de Todos y que los nombres se definirán "con el trabajo que se está haciendo ahora, mediante un mecanismo de consenso".

Respecto de si la movida del giojismo depende de si se presenta Uñac o no, dijo que "nuestra construcción alternativa no depende de eso porque nuestro gobernador ha sido reelecto dos veces, por lo cual no puede haber una tercera reelección, según dice la Constitución Provincial".

Se está trabajando políticamente en el giojismo con un mecanismo abierto, dijo, con lo cual no descartan dialogar con otros sectores pero aclaró que no están hablando ahora con nadie: "lo que decimos es que cuando uno se pone a trabajar invita a todo el mundo", remarcó.

Hablando de referencias nacionales, afirmó que "José Luis dijo claramente que es importante en Argentina crear las condiciones para que Cristina Fernández de Kirchner sea la próxima candidata del peronismo y nosotros estamos consustanciado con esa idea".

Y finalizó: "hoy en día la situación está complicada al punto de que un senador nacional dice que 'es un pueblo de mierda', hay problemas políticos de inestabilidad entonces nosotros la pregunta viniendo las elecciones es qué estamos pensando".