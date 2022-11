Para Luis Juez, los argentinos son "un pueblo de mierda"

“Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos más a un equipo de fútbol que a la dirigencia política”, señaló, queriendo graficar lo alevosa que es para el, la tensión que se despierta por el mundial de Qatar.

"Tenemos preparado el quilombo si no quedamos en el Mundial, pero te aparece un chanta y no nos movemos de casa”, señaló, en alusión a Alberto Fernández.

No es la primera vez que la verborragia de juez lo pone en problemas. hace pocos días una mujer de Córdoba lo denunció porque, luego de un intercambio de palabras en la calle, juez le dijo. “La próxima vez te rompo la cara, papuda”.

Y en tiempos del macrismo, en funciones como embajador de Ecuador, tuvo que salir de urgencia de la sede diplomática por sus comentarios despectivos sobre los ecuatorianos.

El entonces embajador señaló, como autoelogio por estar a tiempo en una entrevista televisiva en un día de elecciones, que “he estado desde las 7:45 de la mañana en la escuela San José, y vos sabés que así yo no miento. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana, porque van a decir: este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos".

En aquel momento, oficialmente la cancillería ecuatoriana señaló el "enfático rechazo y disgusto del Gobierno del Ecuador por las aseveraciones emitidas a la prensa argentina por el señor Luis Alfredo Juez, embajador de Argentina en Ecuador, que ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y que contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países".

Además, la casa diplomática consideró "inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y de cooperación, y no a agraviar reiteradamente a los ecuatorianos".

Poco tiempo después, el entonces presidente Mauricio Macri decidió su reemplazo.