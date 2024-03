Javier Milei ya nombró al nuevo secretario de Trabajo

Esta elección representa un nuevo capítulo en la interna ministerial entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El desplazamiento del propio Omar Yasín -allegado a Pettovello- por el aumento salarial de cargos jerárquicos del Ejecutivo evitó que Armando Gibert, cercano a Posse y Secretario Transformación del Estado y Función Pública, responsabilizado por la firma de Milei que implementó el incremento de sueldos.

Julio Cordero sobre la reducción de la jornada laboral: "Trabajar menos, ¿para qué?"

En septiembre del 2023, la Cámara de Diputados -por iniciativa de legisladores del peronismo- debatían sobre la reducción de la jornada laboral dentro de la Comisión de Trabajo. En ese marco, y en calidad de dirigente de la UIA, Julio Cordero expresó su opinión hacia la reforma.

"La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos", aseguró Cordero. "Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más", agregó, al mismo tiempo que señaló que para la OIT "el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?", observó.

Luego vino un comentario que generó ruido en la sala y devino en cuestionamientos por parte de diversos sectores. "Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales", planteó el dirigente de la UIA.