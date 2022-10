Javier Milei visitará San Juan el 4 de noviembre y planean una caminata céntrica

vallejos.jpg El empresario textil Sergio Vallejos, con foto de campaña.

Al día siguiente, Milei irá a a un hotel capitalino -a definir- para dar una conferencia de prensa sobre política. Más tarde, de acuerdo al textil, tomará contacto con la gente. Así es el plan que tienen en mente los libertarios. Sin embargo, resta decidir si será por la Peatonal o por otra parte del centro.

La información la había dejado circular el armador nacional de Milei, Carlos Kikuchi, durante su fugaz paso por la provincia. También dio algunas indicaciones como no sellar un acuerdo con Juntos por el Cambio y que la figura del economista no estará en el cuarto oscuro sanjuanino si el candidato local no mide más de 10 puntos.

La palabra de Martín Turcumán

Según declaró Martín Turcumán, referente del partido ADN, está todo encaminado para que el líder del espacio La Libertad Avanza llegue a suelo sanjuanino para encabezar una reunión cumbre con sus aliados locales de cara al 2023.

"Se está trabajando porque hay muchos sectores interesados en escucharlo, en escuchar que en lo que propone en su visión. No solo en lo nacional que eso lo podemos conocer por los medios de Buenos Aires", agregó Turcuman.

El referente de ADN señaló que esperan con expectativas conocer lo que Javier Milei piensa de las realidades del interior: "Qué piensa de las economías regionales que San Juan; se necesita de eso para poder capitalizar ese crecimiento que muchas veces nos pasa por el costado".