El armador de Milei bajó línea en San Juan y generó interrogantes en su propia fuerza

Autoproclamado "puntero mileísta", Kikuchi llegó a San Juan para dar dos directrices: no a la unidad con Juntos por el Cambio y relativizar la posibilidad de presentar candidatos en la provincia, si no alcanza al menos un 10% de los votos. Lo dijo en una entrevista con Diario de Cuyo: "Si tenemos un armado potente, con candidatos que nos garanticen más del 10 por ciento, probablemente juguemos. Si no, pasamos de largo" y "no podemos confluir en JxC". Pero no lo tomaron al pie de la letra entre sus adherentes sanjuaninos.