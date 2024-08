Javier Milei tuiteó y destrozó a Alberto Fernández, Fabiola Yañez y Tamara Pettinato

image.png Javier Milei y Alberto Fernández

1. CORRUPCIÓN

El ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros;

2. VIOLENCIA DE GÉNERO De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género

2.1. El caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez;

2.2. Esto NO quita que FY haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo;

2.3. El punto 2.1. es inapelable pero de ningún justifica ni exime a FY del punto 2.2

3. INFIDELIDAD

3.1. Si es una pareja abierta nada para reclamar a los 3 involucrados en cada uno de los casos;

3.2. Si la pareja no es abierta implica una traición a la pareja pero sigue en el ámbito de lo privado.

4. CONTRATACIONES ESPÚREAS CON FONDOS PÚBLICOS

Si relacionado con el punto 3, la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución. Donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, si no que el problema radica en que las acciones de AF estarían siendo soportadas/pagadas por los impuestos pagados por los argentinos

5. No es argumento el "me paga una empresa privada" cuando la empresa es fondeada por el Estado a tales fines, lo cual deriva en una asociación ilícita.

La reflexión final de Javier Milei en el mensaje contra Alberto Fernández

1. Corrupción en los seguros;

2. Violencia de género;

3. Asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extrafunción del expresidente;

4. Silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado;

5. Todo estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos.

El viernes, los periodistas argentinos Martín Sivak y Mar Cenetenera entrevistaron al ex presidente para el diario español El País, único medio al que aceptó darle una nota.

La publicación se esperaba en las primeras horas del sábado en Argentina, pero no se dio. El medio buscó desde entonces la palabra de Fabiola Yañez, para darle la oportunidad de contestar lo que Fernández había declarado, y no incumplir así su línea editorial sobre cuestiones de género.En la publicación, el ex mandatario devela que declarará ante sede judicial, por ejemplo, la admisión e la “violencia verbal, mutua, pero nunca física”.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No golpeé a Fabiola. Nunca golpeé a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, dijo. Consultado sobre el ojo morado de Fabiola Yáñez que apareció en las tapas de los diarios del mundo, solo agregó: “Se lo voy a contar al juez”.