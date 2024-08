Fabiola Yañez encontró videos de Alberto Fernández manteniendo intimidad con una funcionaria muy cercana

Ahora, se supo que el video de Tamara Pettinato tomando cerveza con Fernández no fue lo único que la ex primera dama encontró el en teléfono viejo de su exmarido, sino que además, había material explícito de él manteniendo intimidad con una funcionaria de confianza.

Según consta en la presentación que Fabiola hizo ante el fiscal Ramiro González, allí Yañez acusó al ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, de haber ocultado las agresiones de Fernández hacia ella, aún cuando ella estaba embarazada.

El escrito tiene 20 carillas, según publicó Infobae, y allí también apunta contra la exministra de Género, Ayelén Mazzina.

“En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aun intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije “tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La casa Rosada”, se queda callada. Dice “no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al ministerio de la mujer” No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: “estas mejor”?”, aseguró Yañez sobre Mazzina.

image.png Ayelén Mazzina, exministra de Género durante la presidencia de Alberto Fernández.

Esa funcionaria de la que habla Yañez es Cecilia Hermoso, quien se desempeñaba como community manager a cargo de las redes sociales del Gobierno Nacional durante la gestión de Fernández. Sería ella quien sale en los videos íntimos del expresidente de la Nación. “Trabajó desde 2017 junto a Alberto, estuvo en la campaña y fue escalando posiciones. Es la única persona que tenía su clave de Twitter”, aseguraron desde el entorno de Fernández.

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con el, lo cual el negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, dijo Yañez sobre el romance de Fernández y Hermoso.

Se refiere a Cecilia Hermoso, la community manager responsable de las redes sociales del Gobierno durante la gestión del ex presidente. “Trabajó desde 2017 junto a Alberto, estuvo en la campaña y fue escalando posiciones. Es la única persona que tenía su clave de Twitter”, contó un ex funcionario a Infobae.

cecilia hermoso.png Cecilia Hermoso, ex community manager de Alberto Fernández señalada como una de sus amantes.

El día que Alberto Fernández se propasó con una amiga de Fabiola Yañez

Una de las tantas infidelidades de Alberto Fernández también incluyen a una amiga de Fabiola Yañez. “Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice “me acaba de escribir Alberto”, primero le mandó un punto, y luego le dijo: “te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos”. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y el me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el Ineco durante más de un año hasta que no fui más”, relató la ex primera dama.