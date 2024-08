Quién es Cecilia Hermoso, la CM de Dylan señalada como amante de Alberto Fernández

En las últimas horas, el nombre de Cecilia Hermoso ha resonado en los medios de comunicación y en las redes sociales, no solo por su papel como Community Manager del popular perro Dylan, sino también por las controversiales acusaciones que la vinculan sentimentalmente con el expresidente argentino, Alberto Fernández.

Cecilia Hermoso, una joven profesional con una sólida trayectoria en el manejo de redes sociales y comunicación digital, se vio en el ojo de la tormenta luego de que Fabiola Yañez , la ex pareja del expresidente Alberto Fernández, la señalara como la amante de Alberto, mientras se desempeñaba como encargada de comunicación digital de Presidencia y como CM de las cuentas del perro Dylan.

Quién es Cecilia Hermoso, la mujer señalada como amante de Alberto Fernández

Hermoso González venía trabajando con el referente de Unión por la Patria desde 2017. A partir de 2020, poco antes de la pandemia de coronavirus, fue ascendida como jefa de la comunicación digital presidencial a través del decreto 147/2020, firmado por el entonces presidente en el Boletín Oficial.

Allí, la funcionaria fue nombrada "en el cargo de Directora General de Comunicación Digital dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación", en un equipo junto a José Andrés Bossio, el periodista Juan Agosto, Federico Dragone (logística), y Camilo Accavallo (material audiovisual).

Bossio era, al menos hasta ese entonces, pareja de Hermoso González y la integración a este grupo junto a los otros especialistas en comunicación se dio luego de que la comunicación del ex Jefe de Estado fuera cuestionada por un agravio al conductor Jonatan Viale. Puntualmente, desde la cuenta de Twitter de Fernández se compartió una publicación del periodista Dante López Foresi, donde lo llamaba "gordito lechoso".

Según una publicación de NOTICIAS, a todos ellos "se les agregó también un pago extra por función ejecutiva y se les brindó una autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos para la designación".

image.png Cecilia Hermoso la CM del perro Dylan señalada como amante de Alberto Fernández

Qué dijo Fabiola Yáñez sobre Cecilia Hermoso

La exprimera dama apuntó contra Fernández y dijo que la engañaba con Hermoso.

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener un hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con él, lo cual él negaba", afirmó Yáñez.

"Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas", reveló.

Dylan es el perro collie de Fernández, que se convirtió en un inusual canal de comunicación extraoficial para el dirigente peronista. La cuenta tenía pocas publicaciones hasta que en la campaña electoral de 2019 comenzó a tener mayor actividad tras conocerse la candidatura presidencial del también exjefe de Gabinete.

Además, para ilustrar el grado de confianza que el expresidente tenía con su directora de comunicación, un funcionario le manifestó a ese medio que lo acompañó durante la campaña y "era la única persona que tiene su clave de Twitter (ahora X) además de él".