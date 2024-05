Javier Milei: "Soy el segundo líder del mundo"

“Soy reconocido públicamente en el mundo como quien más ha hecho, y soy el máximo defensor de las ideas de la libertad”, se ufanó, y como cita de autoridad referenció a “grandes inversores, y por algo los más grandes empresarios del mundo se quieren reunir conmigo”.

“Así como me reuní dos veces con Elon Musk”, recordó, “ahora yo voy, por ejemplo, a San Francisco, y me reúno con todos los gigantes tecnológicos, porque queremos hacer un polo de la inteligencia artificial en Argentina, y están todos interesadísimos en eso”.

En breve referencia al último escándalo diplomático, y abordándolo por la tangente, apuntó: “España tiene muchas empresas grandes y con muchas inversiones en Argentina, y por eso me junto con ellos”.

“Lo que yo trato de hacer es que cuando aparecen esas situaciones porque yo también tengo un rol, que es ubicar a Argentina en el mundo, cosa que lo estoy haciendo. Y que estos liliputienses en términos de coeficiente intelectual no lo entienden… entonces yo no puedo estar… o sea… ¿usted se va a poner a discutir con una cucaracha? No, avanza y listo. O sea, no se preocupa por lo que diga alguien así”, en velada referencia al presidente español, Pedro Sánchez.

