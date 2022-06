Javier Milei espantó a la Cruzada Renovadora

"Es inoportuno, incorrecto, y no corresponde", dijo Alfredo Avelín Nolléns sobre las últimas explosivas declaraciones de Javier Milei sugiriendo que está a favor de la venta de niños y que fue la gota que rebasó el vaso para que la Cruzada Renovadora diera por terminado su apoyo a la candidatura presidencial del líder de La Libertad Avanza. "Empezaron a salir temas muy conflictivos como la venta de órganos, en esos planteos que son de vida, y de estar en contra de la reivindicación de Malvinas, menos ahora coincidimos con la duda que dejó sobre la venta de niños. Entonces di por terminado nuestro apoyo porque no coincidimos en este tipo de temas", dijo Avelín Nolléns a Tiempo de San Juan.

La Cruzada Renovadora selló su acuerdo con Milei en medio del fragor nacional por la figura emergente que captaba adeptos con locuaces propuestas. Pero la imagen del libertario viene decayendo en las encuestas dados sus polémicos análisis. El alejamiento de los cruzadistas venía ya sonando, e incluso dentro del armado Consenso Ischigualasto al que reportan a nivel provincial se decía que “a Nancy Avelín no le gusta Milei y por eso Alfredo está dudando”, en referencia a la dirigente que es el otro puntal de la Cruzada.

Según contó el propio Avelín Nolléns, le comunicó su decisión "indeclinable" al operador libertario Carlos Kikuchi, vía telefónica, con quien siempre estuvo en contacto para tejer la unidad. Aseguró que los de Milei no le respondieron nada.

"Me fui en forma directa, se demoró una reunión y corté por lo sano, hablé con la gente del partido porque no va con nuestros valores lo que proponen. Les dije telefónicamente 'nosotros en estas condiciones no podemos seguir'. La respuesta se demoró, nos nos contestaron", narró el sanjuanino. "Me fui en forma directa, se demoró una reunión y corté por lo sano, hablé con la gente del partido porque no va con nuestros valores lo que proponen. Les dije telefónicamente 'nosotros en estas condiciones no podemos seguir'. La respuesta se demoró, nos nos contestaron", narró el sanjuanino.

¿Cuál es la próxima movida de la Cruzada? "Ahora vamos a esperar hasta fin de año y cuando esté más claro el panorama veremos, de presidenciables no voy a opinar ahora. Sí vamos a continuar con el frente opositor y seguiremos en el armado del partido Cruzada Renovadora a nivel nacional", resumió el cruzadista.

La Cruzada no muestra todas las cartas pero pretende jugar fuerte en las elecciones 2023. Incluso se ilusiona con poder darle pelea al uñaquismo con un gran frente opositor, sin olvidar que fue el orreguismo el que le cerró las puertas a Consenso Ischigualasto para ir juntos en la contienda nacional 2021. "Como Cruzada jugaremos con los mejores hombres y mujeres para que ganen las mejores personas. Es posible ganarle al PJ si la oposición permite que nos unamos me parece". Y en un tiro por elevación, invitó a Juntos por el Cambio: "no sé cómo está esa opción, yo no tengo reparos con nadie siempre y cuando haya respeto o unidad. La cruzada siempre fue muy respetuosa", remarcó.

Milei, explosivo

En las últimas semanas, las definiciones de Javier Milei lo han puesto en la picota. Empezó con su apoyo a la libre portación de armas un día después del tiroteo en una escuela de Texas que conmovió al mundo: “Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente”, aseguró el economista. “Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”.

Luego, habló sobre que la venta de órganos diciendo que "es un mercado más". “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero? O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, sostuvo el legislador de La Libertad Avanza.

Esta semana Milei respondió "depende" a una consulta sobre si estaría a favor de la venta de niños. “Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”, intentó aclarar después.