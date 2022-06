El distanciamiento entre los Avelin, la Cruzada en un momento decisivo y el reordenamiento de Consenso

La Cruzada Renovadora fue rápida. No tenía un referente nacional claro. Podía plegarse en silencio a Juntos por el Cambio, aún con las diferencias que mantiene con los referentes de esa formación en San Juan . Pero no. Buscó y encontró al economista libertario Javier Milei . El mediático recibió a Alfredo Avelín Nollens en Mendoza, durante un evento masivo. Le dio la bendición para representarlo electoralmente en 2023. Sin embargo, el acuerdo tambalea. Hay hasta una cuestión familiar en el medio.

La Cruzada es un partido que nació en 1960. La fundó el ex gobernador Alfredo Avelín, que atravesó la peor crisis económica de la provincia y el país en 2001. Luego de la derrota y del fallecimiento del dirigente, fueron dos de sus hijos los que se hicieron cargo. El mayor, de nombre homónimo, ex intendente de la Capital, y la menor, Nancy Barbarita , que ocupó buena cantidad de cargos, el último en 2005, cuando asumió como senadora de la Nación. Es un partido desarrollista. Pero dio un gran giro al sellar una alianza con Javier Milei.

El acuerdo generó dos problemas. El más importante de índole personal-política (para los que creen que hay una diferencia). En el último mes, hubo un distanciamiento entre hermanos. Nancy no estuvo conforme con la velocidad de los trámites para la unión con los libertarios. Pasó de estar muy metida en el armado durante las elecciones legislativas de 2021, cuando sonó como candidata y declinó sus aspiraciones, a alejarse. Fuentes calificadas dijeron que no participa en las reuniones que, por otro lado, son cada vez más escasas. Tanto desde adentro de la coalición opositora Consenso Ischigualasto como desde afuera, en el sector libertario, confirman que “a Nancy no le gusta Milei y por eso Alfredo está dudando”.

nancy.webp Alfredo Avelín Nollens con Javier Milei en Mendoza.

Para la ex candidata a gobernadora en 2019 hay un mundo de diferencias con el economista, actual diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Principalmente la posición “antipolítica” que sostiene. Está de acuerdo con algunos puntos básicos como la protección de la vida desde la concepción (antiaborto) y la defensa de la propiedad privada. Pero no está conforme con las agresiones constantes ante las cámaras de televisión. Para una política de carrera, es una ofensa. Hay coherencia en su postura. Su padre trató de "cachafaz" y "jefe de la mafia" al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuyas medidas en la materia son bien ponderadas por "el león".

Naturalmente, la unión empezó a verse perjudicada no sólo por la opinión de la mujer cruzadista, sino por las declaraciones de Milei sobre la venta de órganos y la libre disponibilidad de armas. Incluso, Alfredo tuvo que salir a desmarcarse públicamente.

“Estoy sorprendido y preocupado por estas declaraciones, no sé cuáles son las razones por las cuales las planteó, pero nosotros no estamos de acuerdo”, dijo el líder de la Cruzada Renovadora a un medio local durante la semana. Aseguró que pidió una reunión con Milei para aclarar las posiciones de cada espacio. Sin embargo, tal como dicen fuentes calificadas, “es difícil que haya una reunión en el corto plazo”. Además, “Milei no va a cambiar de idea porque un socio se lo pida”.

Así las cosas, si ambas partes mantienen las posturas que explicitaron, existe una gran posibilidad de que el acuerdo se caiga. Esto trae aparejado un contratiempo para sus aliados. Porque la Cruzada no está sola en el acuerdo con el líder de La Libertad Avanza. Figura Acción por una Democracia Nueva (Adn), del ex candidato a gobernador Martín Turcumán. Vienen trabajando con denuedo para conformar el espacio que incluya a todos los partidarios de la propuesta de Milei en San Juan. De hecho, en una edición anterior, este diario dio cuenta de la unidad con una foto y la trastienda que involucró hasta contactos en Buenos Aires.

Tanto se abocaron a eso, que dejaron de lado algunas de las actividades que motorizaban en conjunto con el resto de los socios de su coalición provincial. Hubo algunos referentes de Consenso que manifestaron, en off, su descontento. “Hace tres semanas que no tenemos reuniones”, dijeron. “Están trabajando mucho con los jóvenes libertarios, pero no con el resto de los partidos”, se quejaron. Otros justificaron que “es normal que se haya parado porque todavía no tenemos las reglas del juego claras”, en referencia a la judicialización de la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

libertarios.jpg El frente La Libertad Avanza San Juan. La unidad de los libertarios. La única que quedó afuera del armado es la ex afliliada al PJ y presidenta del Partido Libertario, Yolanda Agüero.

Habrá que ver qué decisión toma Adn en el eventual caso del rompimiento de Cruzada con Milei. En tanto, desde la Libertad Avanza San Juan, hay opiniones dispares sobre la ventaja o desventaja del alejamiento de la fuerza local con el libertario nacional. Hay algunos que son “paladar negro” y que no están a favor de los Avelín porque los consideran parte de “la casta” que ellos objetan. Otros prefieren reservarse lo que piensan. Y algunos que piensan en lo estrictamente electoral. Si se va Cruzada, es un sello fuerte menos. Sobre todo, porque ellos no tienen partidos legalmente constituídos todavía. Por ahora, en la página oficial de la formación, no hay siquiera una foto de los cruzadista. Aparecen el resto de las agrupaciones y Adn. ¿Es un mensaje velado? Tal vez.

Este conflicto llegó a oídos de los referentes de Juntos por el Cambio San Juan. Según expresaron fuentes del espacio macrista, sin Milei detrás es más fácil negociar una unidad provincial. Pese a eso, de momento, y tal como manifestaron en ocasiones anteriores, no hay una prioridad en la unión Juntos-Consenso. La atención está puesta en sostener la afinidad entre los cinco partidos madre de JxC en la provincia. Los que tienen mayores posibilidades de ser integrados son Generación para un Encuentro Nuevo (Gen), de Marcelo Arancibia, que tiene buena relación con el presidente de la Unión Cívica Radical, Horacio Tello, y la Coalición Cívica, de Facundo Guzmán, que mantiene contacto con el intendente de Rivadavia y vicepresidente de Producción y Trabajo, Fabián Martín.