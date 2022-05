¡Habemus unidad libertaria en San Juan! Los seguidores de Milei se alistan al frente con Cruzada y ADN

No es la primera nota sobre grupos libertarios en San Juan . No será la última tampoco. Esto es apenas una actualización, una foto del estado de cosas que rige al universo liberal local. Esta vez, las internas y el recelo político, que jugaron un papel importante, quedaron de lado. Habemus unidad del arco libertario con Cruzada Renovadora, de Alfredo Avelín, y Acción para una Democracia Nueva (Adn), de Martín Turcumán. Conformarán el frente La Libertad Avanza. La boleta de Javier Milei está asegurada en los cuartos oscuros de la provincia. Hay una excluida: la presidente del Partido Libertario, Yolanda Agüero.

La primera en darse a conocer con mayor relevancia fue Agüero. Una mujer que generó rechazo en el arco liberal. Hubo fuego cruzado. Ella trató de “infantiles” a los jóvenes detractores, hizo caso omiso a sus reclamos y hasta se postuló como precandidata a gobernadora de San Juan. Decisiones de envergadura en poco tiempo. Sin embargo, fuentes calificadas dijeron a este diario que Agüero no es bien vista a nivel nacional por sus manejos en la provincia. Ahora que quedó afuera del pacto que generará que Milei tenga presencia real en el debate político sanjuanino, quizá esa situación se agrave.

Para entender esto hay que ir a la génesis del Partido Libertario en San Juan. No empezó con ese nombre, sino con Asamblea Nacional, un grupo de nacionalistas que luego derivó en el Partido Libertario, de Milei, y en Republicanos Unidos, del ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy. En la provincia, mayoritariamente eligieron el camino del mediático. Esto a principios de 2021, cuando “el león” empezó a generar adeptos y postularse como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, puesto que consiguió en las elecciones de noviembre.

Pero mientras a nivel nacional todo iba bien, a nivel local surgió la profunda fractura, que se sostiene hasta hoy. Las fuentes, del entorno de los protagonistas, contaron que hubo una “jugada sucia” de Agüero en connivencia con el coordinador del PL, quien actualmente es el encargado de la comunicación del partido, Gonzalo Pastén. De acuerdo al relato, el joven militaba junto a Nicolás Segovia y Marcos Giménez, habían empezado a hacer charlas, encuentros y actividades de difusión. En un momento, “Pastén trajo a Yolanda, la presentó como una colaboradora, pero después se apoderó del partido”. La movida: inscribió al PL ante la Justicia Electoral con ella como presidente, aseguraron. Los "madrugó".

De esta manera, Agüero quedó al timón del PL y hubo un éxodo. Los militantes del grupo original se fueron y crearon sus propios espacios. Segovia quedó al mano de los disidentes del Partido Libertario, junto con Giménez, del Partido Liberal Nacional (PLN). Luego acordaron formar un frente más amplio con Fuerza Libertaria, que entonces dirigían Diego Nazareno, hijo del ex cortista Julio Nazareno, y Gastón Briozzo. A la formación le llamaron Fuerza Liberal. Crearon una agrupación con un peso interesante y que va camino a ser otro partido legalmente constituído. Más tarde hubo diferencias y quedó sólo Segovia. El resto optó por incorporarse a otras organizaciones.

libertarios2.jpg La única excluida de la foto es Yolanda Agüero.

Cuando Javier Milei estuvo en Mendoza, el 23 de abril pasado, reunió a los libertarios sanjuaninos en una gran mesa. Estuvieron Segovia, Giménez, Briozzo, Nazareno, Alfredo Avelín, y antes Victoria García. El economista, con conocimiento de la situación local, dijo: “¿Qué pasa que los libertarios sanjuaninos se tiran piedras unos a otros?”. Y le contestaron que Yolanda Agüero era el foco del conflicto. El economista porteño pidió unidad entre los presentes. Y, a pesar de algunas discrepancias en el camino, que ya fueron subsanadas con mucho café y rosca, los libertarios cumplieron. El sábado, asado mediante y visita a la sede del partido cruzadista, tomaron la foto que une a las diferentes partes del universo “mileiano”.

Mendoza fue el escenario donde consagraron la victoria frente a Agüero, a quien no sólo rechazan porque consideraron que les “robó” el partido, sino porque es una ex afiliada al Partido Justicialista. De hecho, ella estuvo en pareja con el ex gobernador Jorge Escobar, con quien tiene un hijo, de nombre homónimo. Engrosó las filas peronistas durante algunos años, aunque lo cierto es que ya no. Pero, para los jóvenes, la marca está. Además, las fuentes destacaron que es una “judicializadora” que radicó denuncias de todo tipo contra los dirigentes del resto de las fuerzas.

También señalaron que Agüero no estuvo en la mesa mencionada. Sí fue la vecina provincia, se tomó una fotografía al día siguiente con el líder libertario y hablaron unos minutos. Nada más. Eso no fue casualidad. El Partido Libertario, en distintas jurisdicciones, no es bien visto por Milei. El presidente del partido en Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Emma, está denunciado como jefe de una asociación ilícita por usar la base de datos de una escribanía para llenar fichas de afiliación truchas. Ocurre lo mismo con otros integrantes. Hay rumores sobre que Milei descabezaría el espacio para normalizarlo. “Puede hacer lo mismo acá en San Juan”, dijeron, “ya lo hizo en otras partes del país.

Por supuesto que también hay divisiones en otros espacios. Hubo grieta en el Partido Demócrata de San Juan. Cabe explicar que es una fuerza nacional con epicentro en Mendoza, que los sanjuaninos se comunicaron con las autoridades y trajeron el sello a la provincia para poner la boleta de Milei. Inicialmente, el PD local, que está en trámite para constituirse en partido, estuvo conformado por la presidente, Victoria García, y el secretario, Carlos Montiveros, de Movimiento Libertario Republicano. Pero hace poco hubo una pelea de formas y el joven pegó el portazo. Decidió quedarse con su agrupación y militar desde ahí.

Montiveros y Segovia fueron los protagonistas visibles del pacto con Cruzada y Adn. Trabajaron por la unidad en conjunto con el armador sanjuanino José Peluc y los estrategas de Javier Milei, el legislador porteño Eugenio Casielles, y Carlos Kikuchi.

En el plano frentista de Consenso Ischigualasto, cuyos partidos más fuertes son Cruzada y Adn, la decisión de unirse a los seguidores del libertarios alejan una unidad nacional con Juntos por el Cambio. Para el macrismo sanjuanino, Milei es el límite. Ya lo dijo el presidente del Pro local, Enzo Cornejo, y también el referentes de Generación para un Encuentro Nuevo (Gen), Marcelo Arancibia. Cada uno por su lado, se distanció del armado del economista. Incluso el Partido Socialista se fue de Consenso. Mientras tanto, la Coalición Cívica analiza tomar el mismo camino.