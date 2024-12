Javier Milei defendió a Ritondo, y cruzó a Villarruel

Y es que al diputado nacional se le imputan los presuntos delitos de enriquecimiento Ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias, delito contra el orden económico y financiero e incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por “la creación de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en países extranjeros, y el ocultamiento de la adquisición de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos para adquirir los mismos”.

Por otra parte, el mandatario también deslizó una crítica a Victoria Villarruel. “No nos hemos aumentado el sueldo como sí hicieron en la cámara de senadores, situación distinta en Diputados donde Martín Menem aplicó una gran cantidad de recortes”, señaló.

“Habiendo hecho el ajuste más grande, la economía se está expandiendo al ritmo del 17% anual”, comentó en otro de sus pasajes a la hora de realizar una suerte de balance de gestión. “La política es el arte de hacer posible lo imposible y lo estamos haciendo”, comentó y completó: “Cuando deje el poder, Argentina será el país más libre del mundo”.

“Argentina hoy, si no fuera por la inflación inducida del crawl in peg, tiene una deflación mensual del 1%”, resaltó Milei en el plano económico y reconoció: “Ustedes me podrían decir ‘a mí no me importa la mayorista si no la inflación minorista’. Bueno, la inflación minorista, el último dato fue del 2.4%, casi en línea con la inflación inducida”.

En el evento se realizó en el Hotel Sheraton, ubicado frente al parque 9 de julio, aclaró que “ese número está contaminado. Porque nosotros estamos recomponiendo tarifas. Entonces, cuando ustedes miran la inflación en bienes fue de 1,6%, y la de servicios, muy impactada por los ajustes de tarifas, fue 4,4%. Por lo tanto, hay una parte de la inflación que se explica por la recomposición tarifaria del desastre que hizo el kirchnerismo reventando a las empresas reguladas. Por lo tanto la inflación estaría viajando al 1,6%. Si le resto la inducida quiere decir que estamos también en una deflación del 0,9%. Es decir, hoy la Argentina viaja a un ritmo de una deflación del 1% mensual, es decir 13% anual”.

Durante la celebración de entidad privada, fundada en 2012 por un grupo de jóvenes empresarios e intelectuales de Tucumán, el Presidente amplió: “Si uno lo toma en términos de alimentos, es menos del 1%. Si lo toma en términos de la canasta básica alimentaria es un poquito más que uno, canasta básica total en torno a 1,4%.

“Dado el crecimiento que vienen mostrando los salarios desde que la economía tocó un piso en marzo o abril, los salarios vienen creciendo, además en términos de pobreza e indigencia estamos obteniendo resultados muy importantes”, agregó y elogió a Caputo: “Les voy a confirmar que Argentina cierra 2024 con equilibrio fiscal en la línea financiera. Ese hombre enorme y talentoso que es Toto Caputo, fue elegido el mejor ministro de economía del mundo. Vaya que acertamos”.

Por otro lado, se refirió al informe del Ministerio de Capital Humano que reveló que en el tercer trimestre del año la pobreza cayó hasta 38,9%, lo que fue atribuido a la desaceleración de la inflación y al refuerzo de algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Hoy se publicaron datos de un estudio realizado en base a la metodología del INDEC por el instituto que mira los problemas de distribución del ingreso en la universidad de La Plata y están alineados con lo que calculó la UCA y que hoy Capital Humano informó, la pobreza del primer trimestre que estaba en el 54,8%, el dato que se conoció hoy es de 38,9%. La indigencia que en el primer trimestre era del 20,2% hoy cayó al 8,6%”, destacó Milei.

De hecho, apuntó que “habiendo hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad la economía se está expandiendo al ritmo del 17% anual”.

“Decían que la inflación porque se destrozaba el consumo, que viene creciendo 20% anual. Decían que no iba a haber inversiones y están volando al 50% anual. Hemos demostrado que el mejor plan social es exterminar la inflación y volver a crecer a partir del equilibrio fiscal y una política fiscal ordenada. Lo estamos haciendo en tres trimestres”, insistió.

En referencia a los logros obtenidos durante su gestión, Milei detalló que “terminamos la obra pública, bajamos el empleo público, los salarios de los funcionarios y desde que asumimos no nos aumentamos el sueldo, no como lo hicieron en la cámara de senadores, situación distinta a la cámara de diputados donde Martín Menem aplicó una gran cantidad de recortes para terminar con beneficios que ayudan sólo a los políticos”, apuntó.

Ante los resultados positivos en materia económica, el mandatario resaltó que “Sturzenegger está trabajando en la deep motosierra. Que dicho sea de paso acaba de ser copiada por Japón, por Elon Musk y el propio Trump. Lo puse en contacto a Federico con Meloni. En el parlamento alemán pedían el otro día motosierra a la Milei”. Así, frente al cambio generado el mandatario destacó que “cuando llegaban nuestros hijos pensaban en irse. Hoy se quedan y muchos están regresando. han cambiado las cosas. Por eso necesitamos formar líderes”.

Dada la apertura de mercado y los cambios establecido a nivel económico, “hoy en Argentina hay competencia de monedas, se puede facturar en dólares o en la moneda que quieran, se pueden hacer transacciones en la moneda que quieran, estamos más cerca de avanzar en la dolarización endógena y al final del camino cerrar el Banco Central”, reiteró. Además, recordó que en su momento dijo que “íbamos a trabajar para lograr el tratado de libre comercio con EEUU. Hoy uno de los hombres que trabaja con Trump dijo que está en agenda avanzar en la agenda de la libertad con Argentina”.

En materia internacional, Milei remarcó que “dijimos que nos íbamos a alinear con EEUU e Israel. Cuando la canciller anterior votó a favor de Cuba esa no era mi política. Así como no tuve ningún reparo en echar a mi mejor amigo, en 30 minutos eché a la canciller. Acá no venimos a hacer amistades”, afirmó. Y remarcó que “defender a Israel y ponerse del lugar de Israel porque en el fondo las bases del capitalismo de libre empresa están en el pueblo judío. Si uno lee la Torá, las ideas están ahí”.

“Por eso a Israel no sólo lo atacan los enemigos de su región si no toda la izquierda internacional. Si lo rompen avanza el colectivismo. Defender a Israel es defender una causa justa, no importa lo que me digan”, planteó.