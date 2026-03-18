miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Israel confirmó el asesinato del ministro de Defensa de Irán

Según la cartera de Defensa israleí, fuerzas de ese país asesinaron a Esmaeil Khatib, otra pieza clave del gobierno iraní.

Por Agencia NA
Esmaeil Khatib

Esmaeil Khatib

Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Lee además
israel afirma que fue abatido el maximo responsable de seguridad de iran
Guerra en Medio Oriente

Israel afirma que fue abatido el máximo responsable de seguridad de Irán
dos muertos en israel tras un ataque de misiles irani
Conflinto

Dos muertos en Israel tras un ataque de misiles iraní

Según medios internacionales, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán, mientras que además se indicó que se Israel autoriza al Ejército a “neutralizar” a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva “final”.

Seguí leyendo

La designación del nuevo presidente de la UIF, a Audiencia Pública

La Justicia impidió que un sindicalista "duro" reelija al frente de un gremio industrial histórico

Un sanjuanino quedó al frente de ANSES: designaron a Guillermo Arancibia como nuevo titular

El Riesgo País perforó los 600 puntos

Georgalos traslada parte de su producción a China mientras suspende operarios argentinos

YPF asegura que no especulará con los precios por la guerra en Irán

Este miércoles el Senado sesionará para apurar los pliegos de Mahiques y Crexell

Kicillof lanzó su "think tank" para construir su proyecto presidencial hacia 2027

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un sanjuanino quedo al frente de anses: designaron a guillermo arancibia como nuevo titular
Recambio

Un sanjuanino quedó al frente de ANSES: designaron a Guillermo Arancibia como nuevo titular

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Tendencia

El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan
Perfil

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
Plan 2026

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA
Liga Argentina

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre
Violencia de género

Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre

Murió el ciclista sanjuanino Antonio “Camión” Rodríguez.
Dolor

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local