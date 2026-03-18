Israel confirmó el asesinato del ministro de Defensa de Irán

Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.
miércoles 18 de marzo 2026
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Según la cartera de Defensa israleí, fuerzas de ese país asesinaron a Esmaeil Khatib, otra pieza clave del gobierno iraní.
Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.
Según medios internacionales, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán, mientras que además se indicó que se Israel autoriza al Ejército a “neutralizar” a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional
Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva “final”.