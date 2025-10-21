martes 21 de octubre 2025

Seguridad

Inaugurarán una unidad operativa policial en el Barrio San Martín

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, junto a la Secretaría de Seguridad y el Consorcio San Martín, firmó un convenio que permitirá la apertura de una nueva Unidad Operativa Policial en el barrio.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y el Consorcio San Martín, firmó un contrato de comodato que permitirá la instalación de una nueva Unidad Operativa Policial en el barrio, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado y mejorar la prevención del delito en la zona.

El acuerdo contempla la cesión en comodato de un inmueble ubicado en calle Catamarca 1170 norte, dentro del sector de estacionamiento del consorcio, que será destinado exclusivamente al funcionamiento del nuevo destacamento policial. Esta medida busca reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, acercando los servicios de prevención y respuesta ante emergencias a uno de los sectores más poblados de la Ciudad.

De acuerdo con lo establecido, la Secretaría de Seguridad se hará cargo de las adecuaciones necesarias del inmueble, su mantenimiento y los costos operativos, respetando la normativa municipal vigente. Además, se prevé que los vecinos participen en reuniones informativas y espacios de diálogo donde se compartirán avances, resultados y propuestas para fortalecer la seguridad comunitaria.

El convenio tiene como objetivos incrementar la presencia policial en el perímetro y accesos del barrio, mejorar la coordinación entre la Policía, la Municipalidad y el Consorcio, brindar respuestas inmediatas ante situaciones de emergencia y fomentar la participación vecinal en la prevención del delito.

El nuevo puesto policial contará con personal asignado, equipamiento tecnológico y un espacio físico adecuado para atender consultas o denuncias, coordinar patrullajes, monitorear ingresos y egresos del barrio y servir de enlace directo con el Centro de Monitoreo Municipal.

La intendente Susana Laciar destacó la importancia del trabajo conjunto y aseguró que “este tipo de acciones refuerzan el compromiso de cuidar a cada sanjuanino y seguir construyendo una ciudad más segura y cercana”.

Con esta nueva unidad operativa, el municipio continúa avanzando en políticas de seguridad participativa, donde la presencia del Estado y la colaboración vecinal son pilares fundamentales para garantizar la convivencia y la tranquilidad en los barrios de la capital.

