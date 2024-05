Homenajeaban a un veterano de Malvinas, pero una concejala de Milei reivindicó a Margaret Thatcher

“Tenemos la oportunidad de rendir homenaje a uno de los tantos héroes que entregaron su vida por la patria. Los invito a que se pongan en contacto con él, porque nadie mejor que los protagonistas para contar la historia”, declaró la concejal.

En ese contexto y segundos más tarde tomó la palabra otra concejal, del bloque de Unión por la Patria, Manuela Schuppisser, quien celebró la medida.

“Quiero celebrar y saludar al combatiente que nos acompaña hoy. Lo que me parece importante recalcar es que donde haya un tipo de homenaje a los combatientes, van a tener el apoyo de esta banca”, dijo.

Y agregó: “Lo que sí no puedo dejar pasar es que la responsabilidad de la caída del ARA Manuel Belgrano está en manos de la señora Margaret Thatcher, que según dijo Milei, es su ídola. No podemos no repudiar que nuestro presidente haya levantado la figura de esta mujer que fue asesina de nuestros pibes en Malvinas”.

Rápidamente, otra de las concejales libertarias, María Feldtmann de Maurette, salió a defender a Milei, pero dejó a todo el Concejo deliberante sorprendido.

“Nos sumamos a los dichos de Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de haber vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente”, respondió la concejal Feldtmann.

Mientras las caras de los presentes habían quedado descolocadas y, especialmente luego de que en el recinto se encontraba presente el ex combatiente de Malvinas (que había sido invitado por La Libertad Avanza), el presidente del cuerpo Martín Vázquez Pol le consultó: “¿Es un homenaje a Thatcher?”.

OCURRIÓ EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO Durante la sesión del 2 de mayo, el concejo de San Isidro vivió un momento insólito: homenajearon el mismo día a un veterano de Malvinas y a Margaret Thatcher. La primera concejal había convocado al veterano para homenajearlo con un monumento en una de las zonas centrales de la ciudad, pero minutos más tarde, la concejal Maria Feldtmann de Maurette, de LLA citó al presidente y reinvidicó a Thatcher. "¿Es un homenaje?", le preguntó el presidente del Concejo a Feldtmann sin poderlo creer.

El recorte de la sesión de este jueves terminó en las redes sociales, donde miles cuestionaron la “doble cara” que llevó La Libertad Avanza.

La respuesta de La Libertad Avanza ante la polémica

Tras la enorme repercusión de los hechos, el bloque de LLA de San Isidro emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que acusó de “mentir” y “perseguir al que piensa distinto” a la oposición.

A continuación, el texto completo: