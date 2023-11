Veteranos de Malvinas sanjuaninos rechazaron los dichos de Milei por reivindicar a Margaret Thatcher

El debate presidencial del último domingo 12 de noviembre dejó mucha tela para cortar. En el bloque de relaciones exteriores , Javier Milei reivindicó la figura de la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, tras mencionar que fue una gran líder. Estos dichos provocaron fuerte rechazo por parte de los veteranos sanjuaninos de la Guerra de Malvinas, quienes expresaron un pensamiento opuesto al candidato de La Libertad Avanza.

Tras las declaraciones, Tiempo de San Juan dialogó con dos ex combatientes, más exactamente Víctor Sierra y Jorge Yafar. “Tenemos una posición unánime y pensamos lo contrario” y “nadie está a favor de sus dichos”, declararon.

“Es su postura, pero nosotros tenemos una posición unánime y pensamos lo contrario. Como veteranos, no nos cayó muy bien”, dijo Sierra. El veterano reconoció que en el Centro de ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS), grupo en el que pertenece, se reunieron el último viernes, pero no hablaron de política. Pese a esta situación, entre colegas hablaron de forma personal y cuestionaron las declaraciones del libertario.

“Margaret Thatcher les hizo mucho daño a los argentinos y principalmente a los combatientes del Crucero General Belgrano, donde murió la mayoría de caídos (323 de 649 fallecimientos). Ella impartió la orden. Lo tomamos como un crimen de guerra porque ocurrió afuera de las 200 millas que Inglaterra impuso”, contó.

Por otra parte, Nayar manifestó que los dichos de Milei fueron un desacierto. “Fue un acto fallido y políticamente incorrecto”, expresó.

“No se puede decir eso en un debate presidencial. Él tiene que estar a favor del veterano de guerra y en contra de los intereses ingleses. Nadie está a favor de sus dichos”, finalizó.