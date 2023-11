Cómo impactaría en San Juan la idea de Javier Milei de romper las relaciones con China y Brasil

No es algo nuevo, pero hace poco volvió nuevamente a estar en debate una de las propuestas de campaña de Javier Milei . Ya en agosto había mencionado que, si ganaba las elecciones, entre sus medidas se encontraba romper cualquier tipo de relación con China y Brasil, por considerarlos "comunistas". Este tema volvió recientemente a generar polémica y desde diversos sectores de San Juan se expresaron al respecto, analizando su impacto.

Al respecto, Antonio Giménez, presidente de Comercio Exterior de San Juan señaló a este medio que no considera que las relaciones comerciales se terminen “gane quien gane”. “Desde que tengo uso de memoria que lo que se dice en una campaña, sea de un lado o del otro, está muy lejos de ser lo que realmente luego pasa”, indica el empresario local. Sí indicó que hay una preocupación ante la falta de estabilidad de la economía nacional, que golpea a los empresarios, productores y fabricantes del país y de la provincia, impactando directamente en las cantidades que se exportan.

Por su parte, desde la Cámara Minera su vicepresidente Raúl Cabanay remarcó que en el caso de la actividad en general, a nivel mundial hay una gran demanda de cobre, oro y litio. Tomando en cuenta que San Juan explota los dos primeros minerales, no considera que baje la actividad o se limiten las importaciones en caso de suceder lo que promete el candidato de La Libertad Avanza. “No creo que pase. Podrán ser algunos exabruptos. Si pasara, hay caminos alternativos”, remarcó el empresario, citando como ejemplo un modo triangular de comercio, para que los minerales lleguen tanto a Brasil como a China.

Si bien la relación comercial es fundamental, no sería la única que estaría en juego, ya que la presencia de China más que nada en San Juan representa un importante avance científico. Esto se debe por ejemplo al proyecto CART (Radiotelescopio chino – argentino), que se está montando en Barreal. Al respecto Eric Laciar, secretario de Investigación de la UNSJ aseguró a Tiempo de San Juan que este proyecto en particular ha trascendido gestiones y gobiernos de distintos colores, por lo que no descarta que el proyecto, que cuenta con un 20% de avance en el montaje de la antena, continúe tal cual está previsto.

Dejando el CART de lado, Laciar aseguró que no considera que estas declaraciones de Milei, en caso de concretarse, impacten en lo que son las relaciones científicas que tiene nuestro país con Brasil y China a través del Gobierno de San Juan, Conicet y las UNSJ.

El CART avanza de acuerdo a lo estimado en Barreal

Si bien los diversos sectores aseguran que por el momento no hay preocupación en torno a las declaraciones de Milei, esperando el resultado que reflejarán las urnas el próximo domingo, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia señalaron que esta propuesta de Javier Milei representa “una verdadera irresponsabilidad”.

“Los estados tienen una participación importante en la definición del comercio exterior. Negar la realidad por una cuestión ideológica es arrojar a la Argentina a un destino de aislamiento con el mundo. Si él llegara a ser presidente puede anular las relaciones políticas con China, votando en contra en la Organización de las Naciones Unidas. Hay acciones directas para anular los vínculos comerciales”, indicó Marita Benavente, titular del área.

Pero eso no sería lo único, ya que en caso de proceder Milei de esa manera, si llega a ganar las elecciones y cumple, nada descartaría que al menos el gigante asiático tome represalias contra el país limitando la llegada de tecnologías que Argentina aún no desarrolla y que son fundamentales. “Lo que él propone es viable desde su lógica, pero nos aislaría del mundo y peor aún, nos impediría importar tecnología porque estaríamos frente a la amenaza de acciones directas”, finalizó.