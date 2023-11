Cruces en las redes por un comunicado en apoyo a Massa de "egresados preuniversitarios"

Un revuelo se produjo en las redes sociales después de que un comunicado de "egresados preuniversitarios" llamara a votar a Sergio Massa y, como consecuencia, ex alumnos de dos escuelas de la UNSJ salieron al cruce y se despegaron de tal publicación.

"El discurso violento y las propuestas de Javie Milei van a destruir nuestra forma de vida solidaria... Por eso, en defensa de lo que conseguimos socialmente, creemos que es momento de involucrarnos en el destino de nuestro país. El domingo 19 votemos a Sergio Massa Presidente", expresaba el comunicado que fue titulado por los supuestos autores del mismo, "los/as egresados/as de las escuelas universitarias de San Juan".

Sin embargo, desde dos organizaciones de ex estudiantes cuestionaron el contenido político del mensaje y aclararon no formar parte del mismo. Desde la cuenta de Instagram de egresados de la Industrial aseguraron que nunca se involucran en temas de religión y política y que su misión desde hace 10 años es realizar los días de reencuentro de las distintas promociones, al igual que aseveraron no arrogarse la representatividad de todos los egresados. "Es un título enorme", dijeron.

También, un grupo de egresados del Colegio Central alzó la voz y negó haberse pronunciado respecto a las elecciones en puerta. Incluso, aseveró que el comunicado que trascendió pertenece a ex alumnos "autoconvocados". En una historia en su cuenta de IG, manifestaron: "El Centro de Egresados del Colegio Central Universitario no se ha pronunciado sobre el ballotage presidencia, ni está convocando a votar por ningún candidato específico".