Gioja intentó jugar una bala de plata; Orrego está en una disyuntiva; y el Bloquismo reversionó una frase

En la cabeza de los operadores de Gioja surgió la posibilidad de una candidatura testimonial de Rodríguez que generase expectativas en Chimbas, uno de los bastiones del peronismo, para hacer una buena elección en el departamento. No es una movida novedosa. Recientemente, en la provincia de Buenos Aires, numerosos intendentes se postularon como senadores y diputados provinciales en la búsqueda de garantizar una buena performance electoral. Además, en el giojismo lo pensaron como una maniobra en espejo si el oficialismo fuese con Juan José Orrego, de Santa Lucía, a la cabeza. Quizá hubiese sido una buena idea, pero no cuajó.

Hubo varios factores que crearon condiciones adversas para el cultivo de la candidatura de Rodríguez. La primera es la propia intendenta que, de acuerdo con las fuentes de su confianza, no fue consultada sobre el tema. De manera que envió a su equipo de prensa a desmentir, aunque sea en off, cualquier tipo de coqueteo con un puesto en la lista para diputados nacionales. El primer medio en publicar el trascendido fue el portal periodístico La Mecha, e incluso ellos difundieron la versión de manera potencial.

La segunda condición es que el sector del senador Sergio Uñac quedaba relegado a un tercer lugar, con Andino como aspirante. Todo lo contrario a lo que sucede actualmente, cuando Gioja y Andino suenan para liderar la lista. Y, en tercer lugar, porque el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, todavía puede formar parte de la nómina. Ambos pertenecerían —atenti al condicional— al mismo espacio: el Chimbas Te Quiero o su proyección provincial, el San Juan Te Quiero.

Para el giojismo era una bala de plata que coronaba un plan de fortalecimiento de la lista del PJ sanjuanino. De acuerdo con lo que expresaron, Gioja-Rodríguez-Andino tenía cierto halo de unidad peronista competitiva. Una de las fuentes consultadas no negó la intención de posicionar a la dirigente chimbera, sólo se limitó a decir: "No hay que darle tanta bola a las versiones sobre nuestras alquimias. Dejen algo de tinta para los demás partidos".

En ese caso, si hablamos de otros partidos, como es el caso de Producción y Trabajo, la columna vertebral del Gobierno de San Juan, la cuestión electoral pasa por una decisión de Marcelo Orrego respecto de si colocar titulares o suplentes en las listas. El debate previo a las elecciones en el oficialismo está marcado por una serie de metáforas futbolísticas que se contradicen. Este diario publicó la semana pasada una frase del vicegobernador Fabián Martín sobre el perfil de los candidatos.

Martín tuvo una charla con sus colaboradores más cercanos en el edificio anexo al Palacio Legislativo. Según pudo reconstruir este medio, el exintendente de Rivadavia —segundo hombre más fuerte del partido Producción y Trabajo— dio una metáfora futbolística sobre el perfil del candidato que encabece la lista para octubre. "Esto es como en el Mundial. No podemos poner suplentes en las Eliminatorias y poner a los titulares recién en el Mundial. Es un riesgo porque capaz con esos jugadores ni llegamos al Mundial", habría expresado ante su círculo íntimo.

¿La frase significaba que iba de candidato? No, pero sí significa que Martín considera que hay que poner a jugar a los titulares en las Eliminatorias (elecciones legislativas) para asegurarse un buen resultado e ingresar al Mundial en las generales del 2027. La pelota, para continuar con la terminología futbolística que usa el vicegobernador, la tiene el gobernador Orrego. Todo indica que las opciones se limitaron al vice o al intendente de Santa Lucía, conocido como Kanki en su círculo íntimo. Probablemente, el mandatario provincial, en su rol de armador político, haga jugar a un titular y designe a una serie de "suplentes" —siempre siguiendo la fraseología deportiva— como escoltas. Podría ser la ministra de Gobierno, Laura Palma. También la diputada María Rita Lascano.

Finalmente, pero no menos importante: el presidente del Partido Bloquista, el diputado provincial Luis Rueda, adquirió facultades para negociar un frente electoral. La Convención partidaria, formada por 75 dirigentes, resolvió otorgarle al líder bloquista la potestad para entablar conversaciones formales, principalmente con el orreguismo. Los correligionarios dieron guiños a un acuerdo con el oficialismo provincial. Sobre todo por la colaboración del bloque en la Legislatura. Los cuatro votos del partido de la estrella dialogan de forma permanente con la fuerza del gobernador en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aunque hay entusiasmo bloquista, prima la cautela por una definición todavía más importante. El bloquismo quiere sellar un trato que los tenga en cuenta para las generales del 2027. Aun cuando para muchos partidos el lema es "no hay 2027 sin 2025", para los seguidores de Federico y Aldo Cantoni es diferente: "No hay 2025 sin 2027".