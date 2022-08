Gioja habló sobre su posible candidatura a gobernador, ¿qué dijo?

El diputado nacional José Luis Gioja no descartó una posible candidatura para volver a ser gobernador de San Juan . Se mostró medido y dijo que no es oportuno hablar de candidaturas, pero no dio un no rotundo.

El giojismo fue a la Justicia en diciembre para pedir la inconstitucionalidad de la ley que eliminó las PASO, impulsada por el uñaquismo, y armó bloque propio -Lealtad Peronista-dentro de la Legislatura. Ahora podría darle los votos al oficialismo para establecer los lemas como sistema a adoptar.

Sobre qué piensa hacer, el ex gobernador respondió a Tiempo de San Juan que "en función a lo que le pasa al país, que la democracia está en peligro por las arbitrariedades de un sector del poder judicial, donde hay un peronismo movilizado y en función de lo que le pasa a San Juan también, hablar de candidaturas es faltarle al respeto a los compañeros y compañeras, a los ciudadanos y ciudadanas en general, por eso no voy a dar ninguna opinión al respecto".

Si bien el diputado nacional se mostró cauto, entre los suyos son más directos. El diputado provincial Leonardo Gioja evaluó que "si pedimos un sistema abierto y participativo es para competir". Y no descartó al ex gobernador para aspirar al máximo cargo, usando una frase que solía usar su tío: "no hay que almorzarse la cena". Detalló que "eso depende de él y es para más adelante". No obstante dejó claro que "personalmente, creo que debería ser él".

Para José Luis Gioja las candidaturas "son temas para los que falta mucho, hay que ver cómo queda, hay que definirlos en su momento, no es momento ahora de definir estas cosas". El "hay que ver cómo queda" refiere a las reglas de juego. El uñaquismo ingresó en la última sesión de la Cámara de Diputados local esta semana el proyecto para la reforma del Código Electoral donde se propone un sistema similar a la Ley de Lemas que se usó en los '90 en la provincia, llamado ahora "Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD). También ingresaron a la Legislatura las modificaciones a la ley de estatutos de partidos políticos, y la modificación de la ley 613 N, que es la norma que prohíbe modificar el sistema electoral vigente dentro del plazo de dieciocho meses previos al acto del comicio que deba regir. Esta última es clave para imponer los lemas, pero el uñaquismo necesita los votos del giojismo para cambiarla en sesión.

El diputado nacional Gioja opinó sobre la Ley de Lemas que estarían dispuestos a apoyar un sistema alternativo a las PASO. "A mí no me gustaba lo que hicieron con las PASO. Nosotros defendíamos y defendemos la participación de los ciudadanos en el proceso de elección de precandidatos de partidos políticos, eso es democratizar los partidos políticos y la mejor manera de hacerlo eran las PASO, sin ninguna duda. Lamentablemente pasó lo que pasó. La Justicia en primera instancia nos aceptó y en segunda instancia hubo un fallo dividido y dudoso nos dijo que no, esta en la Corte pero intuimos lo que puede pasar. Si hay un proyecto donde haya participación ciudadana obviamente estamos dispuestos a discutir y aportar, que es lo que están haciendo los diputados nuestros en la Cámara. No tengo precisiones pero lo están haciendo los diputados nuestros".

Agregó que "eso es lo que vamos a discutir y lo que vamos a hacer. Fuimos a una interna partidaria, cerrada y no nos gustó como experiencia lo que hicieron como nosotros, prácticamente nos tiraron un gobierno encima. Entonces vamos a ver, son todos temas a analizar en función de lo que venga".

Y puso condiciones sobre la reforma al Código Electoral: "si es participativo, si hay discusión parlamentaria, si no se meten por la ventana como se hizo la otra vuelta, estamos dispuestos a apoyar".

Sobre un eventual armado en los departamentos para jugar, el ex gobernador se mostró más abierto a decir que "nosotros tenemos diferencias que las hemos planteado, que son claras, con el Gobierno Provincial y con quienes lo representan. Somos parte del peronismo de San Juan, parte indivisible del peronismo de San Juan y según lo que salga tenemos todo el derecho a hacerlo".

Para el líder del giojismo, es posible que armen lista en las comunas: "Esto lo vamos a discutir, el que hace política siempre tiene sanas pretensiones. Si no nos satisface lo que hace la conducción partidaria vamos a tener todo el derecho de poder hacerlo en función de lo que salga". ¿Cuándo? Mientras Uñac habló de definir su eventual candidatura "después del Mundial de Fútbol", Gioja dijo que él definirá si avanza con la suya "acorde a los tiempos y respecto de lo que resuelvan en cuanto a fechas", sin precisar más.

Sí el diputado nacional se mostró partidario de no desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. "En nuestro gobierno alguna vez no las hemos hecho juntas por distintas circunstancias, acordadas con Nación. No sé si hay circunstancias hoy, las tiene que definir el presidente con el gobernador. Yo creo que se pueden hacer juntas pero la decisión la toman ellos".

Defensa a Cristina

En medio de la causa judicial Vialidad que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández en el banquillo, José Luis Gioja encabeza una encendida defensa de la ex presidenta. Incluso se lo vio junto a la militancia en la vereda de la casa de ella, dándole un respaldo directo.

cfk.jpg Gioja y CFK, en buena sintonía.

"Creo que la democracia se está dañando en el país porque uno de los poderes del Estado, un sector de la justicia argentina está haciendo barbaridades como es este pseudojuicio que le están haciendo a Cristina. Donde hay arbietrariedad de todo tipo, hay lawfare que lo usan no sólo para atacar a Cristina y al Justicialismo sino también para cubrir a los verdaderos delincuentes, como quedó demostrado por Cristina, quiénes eran amigos y lo que pretendían como prueba no existía, los llamados, el teléfono de López y demás. Y también tiene que ver con un hecho que pasó en varios países de América Latina, que es como para mostrar que quieren disciplinar al movimiento nacional y decir 'nosotros somos los que mandamos'. Y nosotros como peronistas y como argentinos vamos a pelear hasta el último por la defensa de nuestro pueblo, como nos enseñaron Perón y Evita", analizó Gioja.

El lunes último, el fiscal federal Diego Luciani solicitó una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco de la megacausa Vialidad, la cual investiga la desviación de fondos estatales para la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

El ex gobernador de San Juan comparó a CFK con Perón: "recurren a una figura muy complicada que es la asociación ilícita, la misma historia que hicieron con Perón en 1955. Es imposible pensar que alguien va a llegar a presidente de la Nación elegido por mayoría como es el caso de Cristina y el caso del General, para hacer una asociación ilícita, nadie podría gobernar así, es una locura"

Y concluyó: "la movilización tiene que ver con la solidaridad y con que se haga justicia en vez de cometer injusticias porque esa es la misión que tiene el Poder Judicial", a la vez que confirmó que este sábado participará en la marcha bajo el lema #TodosConCristina que se hará en la Plaza 25, convocada por la militancia K.