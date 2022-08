[VIDEO] Gioja estuvo con la militancia K apoyando a Cristina

El diputado nacional por San Juan estuvo con la militancia K y entonó el cántico clásico: "No me importa lo que digan los gorilas de Clarín. Vamos todos con Cristina a liberar el país". Algunos "compañeros" de la vigilia reconocieron al ex gobernador y lo saludaron. También hubo quienes registraron su participación en video. De cara al domicilio de CFK, Gioja cantó que "son los pibes los soldados de Perón".