Gimena Martinazzo, muy dura en sus redes contra el presidente del PRO

El 25 de noviembre del 2020 la vicepresidenta del PRO Gimena Martinazzo denunció al entonces diputado nacional Eduardo Cáceres por violencia de género. La presentación judicial, que por el momento tiene al ex legislador procesado, dinamitó la relación de Martinazzo con el resto de la dirigencia del partido. Tras la denuncia, la rawsina esperaba mayor apoyo de la cúpula partidaria pero no lo tuvo. En este marco, la tensión escaló con el presidente del PRO Enzo Cornejo , a quien le dedicó un duro posteo en su perfil de Facebook. La respuesta del diputado provincial.

“El caradurismo tiene nombre de diputado!!! Dejá de mentirle y aprovecharte de las mujeres!!! Enzo Cornejo. Decime de qué lado estás, si no pudiste tomar posición en una causa de violencia de género y violencia política que está frenada, no sé por qué”, publicó en Facebook la Vicepresidenta del PRO. Y siguió: “Tenés un partido cerrado a dirigentes mujeres, con ganas de trabajar por una causa nacional y provincial; claro, ¡no trabajar para vos!!! ¡Aquí estamos!!! ¡Somos muchas!!!”.

Martinazzo tiene su base en Rawson, departamento en el que se postuló dos veces como candidata a intendenta. Los cuatro concejales del PRO -Pedro Calvo, Flavia Gil, Rocío Cárdenas y Verónica Benedetto- se fueron del ala de la dirigente y se alinearon con la presidencia de Cornejo.

Consultado sobre la picante publicación de Martinazzo, la máxima autoridad del PRO en la provincia dijo que no iba a responder públicamente pero que las puertas del partido están abiertas para todos y todas.

Tras la denuncia a Cáceres, el PRO nacional envió un comunicado no demasiado contundente. Martinazzo no participa en las actividades partidarias del partido a nivel local pero sí estuvo acompañando a autoridades de peso como es el caso de Patricia Bullrich, quien llegó a San Juan en la campaña 2021 para elegir diputados nacionales. En sus redes, Martinazzo postea visitas a organizaciones rawsinas pero no hay imágenes en las que se vean a otros militantes del PRO.

Cuando Cáceres terminó su mandato como diputado nacional, se alejó de la actividad partidaria pero arrancó una cruzada como abogado para defender a hombres que fueron falsamente denunciados. Incluso, antes de finalizar su tarea legislativa presentó la Ley Alejo, una iniciativa para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”.