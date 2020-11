Duro relato de Gimena Martinazzo contra el diputado Cáceres: "Me impulsó mi hija"

Luego de que Gimena Martinazzo contara que fue víctima de violencia de género en manos de su ex pareja, el diputado Eduardo Cáceres, la dirigente del Pro habló con Canal 13 y contó que la intervención de su hija en su dramática situación fue clave para que el caso fuera investigado por la Justicia.

"Esta violencia viene desde hace mucho tiempo, siempre había sido psíquica y demás pero no había pasado hasta ahora esto de la violencia física directamente. Lo que me llevó a tomar esta determinación fue mi hija cuando me vio en la cama inmovilizada", confesó Martinazzo quien destacó la figura de su hija, la que la impulsó a radicar la denuncia contra el legislador.

Según su relato, la joven le preguntó qué le había pasado y, cuando ella contó, le dijo que hiciera la denuncia. "Se puso a llorar y me dijo 'vamos a denunciar ya o lo denunció yo' y le dije no tenía fuerzas para levantarme", recordó.

En ese contexto, la dirigente macrista destacó que el episodio de violencia ocurrió el día lunes. "No tengo nada que esconder, soy totalmente transparente en esto. Los golpes que tengo en las manos son de defensa, de haber estado tirada en el piso", explicó.

Martinazzo sostuvo que ella se defendió porque Cáceres le quitó el teléfono para ver intimidades suyas. 'Ahí es donde yo me defiendo. Él es una persona muy grandota y fue muy difícil porque en un momento no podía respirar. Tengo todas las uñas quebradas', remarcó.

Con el objetivo de que el denunciado sea sometido al proceso judicial correspondiente, manifestó que si Cáceres no renuncia a los fueros para ponerse a disposición de la Justicia es porque tiene algo que esconder. "¿Por qué no se hace una pericia médica como yo o entrega su teléfono? Yo puse todo a disposición del juez", sentenció.

Frente a las suspicacias políticas que puedan aparecer, aseguró que la denuncia no tiene que ver con la intención de suceder a Cáceres en el Congreso -a un año de finalizar su mandato- ya que hace años que sufre estos hechos de violencia. "Yo tengo moretones por defenderme de lo que me hizo él", dijo.

En carne viva, la denunciante declaró: "¿Sabés lo que es bajarte los pantalones adelante de un tipo que te tiene que estar mirando los moretones y todo?".