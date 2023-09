Fuertes cruces entre regantes e Hidráulica por las obras para la sequía

Esta tensión entre el grupo de regantes e Hidráulica comenzó el 10 de agosto último, cuatro días antes de que fuera rehabilitado el servicio de agua para riego en el Valle de Tulum, tras 108 días que no hubo agua en los canales de San Juan. La presentación fue suscrita por cámaras mayormente vitivinícolas, pidiendo “el cese de la situación de omisión antijurídica”, en referencia a la falta de obras. Entre los firmantes están Pablo Martín de la Mesa Vitícola, Eduardo Garcés de la Federación Viñatera, José “Catuco” Molina de la Cámara Vitícola, Nelson Javier González de la Cámara de Productores Agrícolas y Gustavo Samper de la Cámara Vitivinícola.

Desde el sector de los que reclaman, informaron que la queja administrativa presentada ante el Departamento de Hidráulica representa los intereses de no menos de 1.500 productores, agrupados en diferentes Cámaras y Asociaciones, y más de 20.000 regantes representados por las Juntas de Riego Departamentales que apoyan las presentaciones. Además, cuentan con la asistencia legal de Oscar Cuadros, ligado a Juntos por el Cambio.

En el reclamo, los regantes aseguran que Hidráulica tenía presupuestados alrededor de 7.300 millones de pesos para obras y mejoras, pero la repartición solo ejecutó cerca de un 28% de esos fondos. Además, reclamaron por temas específicos que no habrían sido atendidos en tiempo y forma, como son el arreglo de las compuertas del dique San Emiliano y del Ignacio de la Roza, monda, y mediciones en el Río San Juan y canales.

Por su parte, López, en diálogo con radio AM 1020, dio detalles este miércoles sobre lo que les respondió a quienes le achacan esta desidia. Resumió que su presentación refiere "a los ejes que plantearon en el expediente, donde me hacen el reclamo administrativo, así que fundamentalmente son el tipo de obras y todos los expedientes y todas las obras que se iniciaron durante este año".

Por otro lado, consultada sobre la legitimidad de los autores de esta queja, la funcionaria dijo que "en el escrito, propiamente dicho, no se realiza la legitimación de cada uno de las cámaras o de las personas que hacen el reclamo. Sí, solo una persona es presidente de una junta, pero bueno, una de las cosas de la respuesta es esa, justamente, que no acreditan como usuarios o como personerías delante del Departamento de Hidráulica". De todas maneras, aseguró López que se respondió: "independientemente de eso y el reclamo que se hace, se respondió a lo que solicitaban".

Opinó la funcionaria que "En lo personal, me sorprendió la presentación porque es dirigida a mi persona como directora de Hidráulica, como funcionaria pública, cuando la realidad es que en el Departamento de Hidráulica, la autoridad máxima es el Consejo, que está formado por mí, que soy la presidenta, y cinco consejeros".

En el Consejo de Hidráulica, precisó, tres consejeros que son representantes de los productores de los regantes, de cada una de las zonas de riego, y dos consejeros que son técnicos, un ingeniero civil y un ingeniero agrónomo. "En este punto, la presentación hace referencia a una responsabilidad en donde la realidad es que no se acredita el daño. La verdad que no es muy fácil responder cuando se pide una respuesta o se pide una acreditación de algo que no se pregunta en concreto", destacó.

López precisó que "lo que se solicita fundamentalmente son el programa de obras y la ejecución del presupuesto para este año. Estas obras que han sido financiadas por el Estado Provincial, pero que también deberían haber aportado las Juntas de Riego". Ahondó explicando que, legalmente, las juntas de riego hacen o generan su propio presupuesto. Por ley, aseguró, las juntas y los regantes deben aportar el 80% de este tipo de obras.

A la vez, López destacó que "independientemente de lo que legalmente debe suceder, el Estado viene realizando obras, independientemente de lo que sean las recaudaciones del Departamento de Hidráulica. Este año en particular se han hecho, se han iniciado muchas obras y se ha iniciado todo lo que son las mondas por licitación pública, que son parte de ese presupuesto, independientemente de si se recaudó o se logró la recaudación o no, tenemos los fondos para poder realizarlo".

Alta morosidad

Además, desde Hidráulica hablaron sobre el nivel de recaudación del pago de canon por riego que les corresponde a los productores. Según los datos oficiales, en 2022, fue un 6,6% y actualmente al mes de agosto en el Departamento de Hidráulica tiene un 8% de recaudación, dando cuenta de un importante estado de morosidad.

"Casualmente estamos iniciando una notificación por la situación de deuda que genera. En esta situación estamos iniciando los procedimientos administrativos para poder notificar a los usuarios o a todas las personas empadronadas con hectáreas bajo riego de la situación actual en morosidad o en deuda", precisó la directora.

Y recordó que Hidráulica inicia también planes de pagos y distintas modalidades para que puedan ponerse al día. Y aseguró que por la alta morosidad se deben hacer todos los años intimaciones.

Hidráulica también está haciendo, para poder avanzar con las notificaciones, un saneo de todos los padrones que hace muchos años que no se realiza. "Hemos tenido un crecimiento urbano muy importante en algunos departamentos, más importante que en otros, que han sido de características principalmente agrícolas. Y bueno, lo que se está realizando es el saneo de los padrones. Por ejemplo, para el Departamento de Depósito, el saneo del padrón entre el uso agrícola, el uso poblacional y bueno, los diversos usos".

¿Quiénes son los deudores, grandes o pequeños productores? La funcionaria dijo que "en realidad las deudas no las hemos discriminado por grandes productores o menores, sino que hay una situación de deuda generalizada".