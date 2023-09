Explosivo análisis de Jorge Escobar en Off the record: del "Milei no es Menem" al "Massa no es mi candidato"

Es vox populi la comparación entre el gobierno de Carlos Saúl Menem y la proyección del economista Javier Milei. Tienen un aspecto en común: la dolarización. Sin embargo, hay voces contrarias a esa lectura apresurada del fenómeno libertario. El dos veces gobernador de San Juan, Jorge Escobar, participó de Off the record -el streaming de Tiempo- e hizo un análisis al respecto. "Milei no es Menem", sentenció.

No obstante, la diferencia radica en "el liderazgo político", que "no lo tiene Milei". En ese sentido, recordó: "Menem venía con la carga de haber sido gobernador de La Rioja, de haber sido un dirigente político encumbrado, de haber peleado una interna contra Antonio Cafiero y además la pelea sindical con Saúl Ubaldini". Puntualizó en el aspecto sindical porque "quien venga va a tener que charlar sobre temas que al sindicalismo no le gusta. La reforma laboral es una necesidad en este país".

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftiempodesanjuanweb%2Fvideos%2F657413926164185&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2uihJ5HXYBBIl7lArwPFOUfG5YFiOZAsDVilY8SqN9fSiilxSGqDsCr6fs73zBm8gjhCTjfKuoxxdkZBWF9RCyMpnTzAZC3W1IcAHlyZAOZCjyfNZAFTKPBCP9uUZBTkkaNKO8dDP88ieb4tPyyk44Gc5RTOzV2ZAZBYBH8RbxY66t1d20rNXT63f8qTm2uHu0UKDKhF

En tren de ejemplificar la relación de Menem con la pata gremial del peronismo, comentó: "En su momento, a Ubaldini, que parecía un hombre incontrolable -con el que Alfonsín tuvo que batallar-, vino Menem y lo domó. Se presentó a elecciones, sacó un 3% y se acabó el problema". Asimismo, marcó "la verdad es que Milei no es Menem, salvo que nos encontremos con un sorpresón".

Para el ex gobernador sanjuanino, por el contrario, no es una sorpresa el resultado del economista libertario en las primarias del 13 de agosto. "La palabra no es Milei, sino cualquier outsider de la política porque la gente está harta de los políticos, tanto la gente que no tiene nada para perder como la gente que lo perdió todo", señaló. Por eso, los argentinos eligieron "romper todo". Aprovechó para alertar a Juntos por el Cambio: "Qué sepa Juntos por el Cambio que los votos que sacó en Chaco o en Santa Fe también son de Milei". Es decir, "votaron por el candidato provincial, eso no quiere decir que los van a votar el mes que viene".

Escobar se animó a dar un consejo al comando de campaña de Patricia Bullrich. "Le están pegando al muñeco equivocado. Le estás pegando a un gobierno debilitado. Déjalo, si está complicado. Vos le tenés que pegarle al que te está sacando los votos", les recomendó. Pero, se sintió identificado con el equipo económico. "Creo que tienen a los mejores: la Fundación Mediterránea con Melconian como la punta del iceberg. La fundación fue bancada por gente que quiere un programa de estabilización y crecimiento".

El sanjuanino se desmarcó del gobierno de Sergio Massa. "Está repartiendo lo que no tenemos. Ahora sacaron las retenciones a los lácteos por 90 días, hasta que pasen las elecciones. Dejémonos de embromar, somos gente grande. Y se darán cuenta que estoy prescindiendo de los colores políticos", dijo. Ahondó: "Massa no es mi candidato. Soy justicialista, pero no es mi candidato. Massa no es lo mejor que le pasó al justicialismo. El problema fue que los gobernadores no se animaron a armar una liga".

¿Al justicialismo le conviene perder?

Ante la consulta de los periodistas, Jorge Escobar respondió: "Creo que a nosotros nos conviene eso porque si Massa gana, está ganando condicionado por una serie de cosas, está haciendo acuerdos. Yo me pregunto, cómo va a tener estabilidad el país cuando todos tendremos que pagar nuestra parte de sacrificio para el equilibrio fiscal". En ese sentido, apuntó que servirá para "depurar ese movimiento sindical que lleva más de 30 años con las mismas personas".

Dolarización sí, dolarización no

El ex gobernador de San Juan opinó en el mismo sentido que el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti: "Es inconstitucional". No obstante, "se puede bimonetizar". Explicó: "Puede decir, pague con dólares o con pesos, que resulte lo mismo una cosa que la otra. Va a llegar un momento, como sucedió en los '90, en que el dólar no era significativo porque era lo mismo que el peso. El dólar dejó de preocupar".