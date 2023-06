Ex candidato de Javier Milei lo trató de "pelotudo y ladrón"

El ex candidato a gobernador de Neuquén, Carlos Eguía, no ahorró insultos contra el jefe del espacio político por el que compitió, Javier Milei.

Eguía es periodista, e hilvanó el rosario de insultos desde una editorial titulada “La mentira de Milei”, en su programa radial en Cadena Uno y Rivadavia Neuquén.

"Es una basura de persona, tanto él como el entorno", disparó, aludiendo también a Karina Milei, la poderosa hermana del libertario, y al armador político de La Libertad Avanza, el cavallista Carlos Kikuchi.

Eguía se mostró desairado por declaraciones de Javier Milei que planteó la elección en Tucumán, posterior a la de Neuquén, como la primera batalla de La libertad Avanza, esperando en vano que el resultado de Ricardo Bussi mejorara los paupérrimos números que venía obteniendo: "¿Y nosotros, los de Tierra del Fuego, la gente que se jugó en La Rioja, Neuquén, Río Negro qué venimos a ser? ¿Indios? ¿Mierda? Sí, mierda. Para Milei todos somos mierda y él es la casta especial", exclamó.

Eguía, para terminar de sostener la caracterización que hacía de su ex líder, contó una anécdota transcurrida en San Martín de los Andes, en una visita para apoyar al candidato Ariel Rivero: “Siempre le tenés que prestar auto, le tenés que dar todo, porque si no pone cara de orto y siempre tiene cara de orto, la verdad, salvo cuando sale a la calle. Aunque hasta la selfie le rompe las pelotas. En San Martín, caminando al lado mío, me dijo 'Carlos, a este que tengo acá le voy a pegar una trompada'. Es un loco, un enfermo", reveló.

"Ahí mismo, en San Martín de Los Andes, lo estaba esperando en el hotel, además de él venía Ariel Rivero y varios autos más porque era lógico, eran quienes estaban en campaña, y cuando llegó veo que no quiere bajar del auto. La llamo a Karina Milei y me dice que hasta que no se vaya esta gente no se baja. Es como los borrachos que desconocen a los amigos. Esa gente era la de Ariel Rivero que venía en los autos con ellos", recordó.

Eguía dinamitó la coraza de intelectual que el mismo Milei se fabricó, y que fue sostenida desde hace mucho tiempo por algunos medios de comunicación: “Siempre se saca fotos con un libro y debe ser un libro sin hojas, debe ser un libro para mostrar que es un tipo intelectual, pero es un pelotudo intelectual”.

Acerca de los viajes y los gastos de campaña Eguía también tuvo algo que decir: “Todos los viajes de Javier Milei y toda su comitiva que son entre 12 y 15 personas los garpábamos nosotros, hablo de mucha gente que colaboró para pagar los aviones de ida y vuelta, para pagar los mejores hoteles, la comida, la movilidad, para pagarle todas las locuras que se le ocurría, por eso digo que es la franquicia de Javier Milei, él no puso un peso”, aseguró.

Finalmente insistió en el tema del dinero, que aparentemente fue un punto álgido en la campaña: “Este mentiroso, atorrante y que se hace el intelectual y nos culpa de sacar pocos votos, es un hijo de puta y nos hiciste viajar a Buenos Aires y los tuvimos que pagar nosotros para mostrar el apoyo que tenías en todo el país, ¡sos un mentiroso de la política!”.