Candidato a senador por Milei en San Juan: ¿Turcumán, Peluc, o una sorpresa explosiva?

Este jueves, a la mañana, en la sede de avenida Libertador y Urquiza, hubo conferencia de prensa de La Libertad Avanza. La decisión es impulsar una "lista de unidad". Y esperan tener una mejor performance que en las elecciones provinciales del 14 de mayo. "Creemos que la sociedad va a acompañar a nuestros candidatos en virtud de quien gane la presidencia", respondió el coordinador del frente, José Peluc. No se habló de candidaturas, es un tema que "está en análisis". Sobre todo por la pendulación de la Cruzada Renovadora, que no define si estará con Milei o con Juntos por el Cambio.

Sin embargo, en estricto off the record, se barajan distintas posibilidades. El primero que aparece en escena para encabezar la lista es el empresario Martín Turcumán, fundador de Adn, columna vertebral de la alianza de derecha. Ya fue candidato a gobernador de San Juan en 2019 por el entonces frente San Juan Primero. Y decidió no jugar en las provinciales de este año. No habría un problema de "doble candidatura", que está tan en boga. Tampoco sería un tema de discusión al interior del armado, pues tiene consenso.

Otro que suena es el propio Peluc. Pero su postulación está atada a un factor político decisivo. Fuentes calificadas aseguraron que "si Roberto Basualdo se candidatea otra vez, va a jugar Peluc". Es parte de una clásica rivalidad política que surgió cuando se rompió la relación estratégica entre ambos. Cabe recordar que el actual mileísta fue uno de los operadores del senador hasta que quebraron por razones políticas. "A él le gustaría, todo depende de cómo muevan los de enfrente", refirieron.

Además, hay un tercer nombre. Un empresario taquillero, casi excéntrico en sus maneras. Sería una sorpresa explosiva que los operadores bajan guarda siete llaves. La idea es sostener el secreto -que ya se filtró a algunos sectores del periodismo- hasta que las últimas horas del 24 de junio. Por ahora, hay negociaciones.